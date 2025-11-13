El 'touchdown' del Real Madrid abre la 'guerra' por la NFL

En el pasado Mundial de Clubes, Donald Trump dijo con su habitual socarronería, que encierra siempre una voluntariosa intención, que en un futuro al fútbol se le llamaría 'soccer'. Una fantasía que encierra una verdad, como es la del poder cada vez mayor de los fondos americanos en el deporte. Pero el fútbol también empieza a llamarse 'football' gracias a la increíble expansión de la NFL, que empezó en 2005 con la misma desconfianza que generó el partido de Miami de LaLiga, pero que hoy es un éxito que llega a Madrid.

"Compartimos valores con este club"

Lo hace de la mano del Real Madrid como 'partner' principal, aunque no único, pero sí el que más beneficio ha sacado de la 'toma' -como la definen los responsables de la NFL- de la capital española. "Compartimos valores con este club y es una marca referente dentro del mundo del deporte", repite en las múltiples comparecencias que ha tenido esta semana Rafael de los Santos, director de la NFL en España desde hace apenas unas semanas en las que ha hecho un trabajo frenético.

De los Santos tiene un pasado blanco. Este ejecutivo madrileño ha impulsado iniciativa de negocio deportivo en el mercado español en compañías como Amazon Web Services, Grupo Prisa, Microsoft-Xbox y el Real Madrid, quien ha anotado el primer 'touchdown' en España llevando el Miami Dolphins - Washington Commanders (domingo, 15:30) al Bernabéu. Un hito que ha llevado al feudo blanco a estrenar su nueva identidad corporativa, ya sin 'Santiago' en el nombre, y que le posiciona de cara a ser sede para futuros eventos como la final del Mundial 2030 de fútbol.

El propio Florentino Pérez se felicitaba por el hecho de poner el Bernabéu en el mapa de expansión de la máxima competición de fútbol americano, que ya ha llegado a seis países distintos. "Es un gran honor que una competición con el prestigio de la NFL. Esto es un motivo de gran orgullo para nosotros, para los aficionados del Real Madrid, para los ciudadanos de Madrid y para los españoles", aseguraba el máximo mandatario del club blanco cuando se anunció el encuentro que le permitirá dar lustre a un campo.

Pese a la enorme inversión, había sufrido varios reveses judiciales como los que afectan a los conciertos, que volverán, precisamente, con el 'halftime' del NFL Madrid Game, con Bizarrap y Daddy Yankee. "Estamos convencidos de que la ciudad y nuestro estadio están listos para ser parte de los mayores espectáculos del mundo", sostuvo Florentino, presidente de un club que ha hecho activaciones específicas para aprovechar el máximo lo que supone este encuentro.

La 'watch party' de San Mamés

Por ejemplo, una colección propia de ropa que combina elementos del Real Madrid y de la NFL. Ya había hecho algo parecido, pero inspirado en el béisbol, para el Mundial de Clubes de EEUU, un país considerado como estratégico para la entidad. De ahí también la firme oposición al partido de Miami entre el Villarreal y el Barça. Pero todos quieren posicionarse en la 'guerra' por la NFL, un suculento plato del que todos quieren comer. En la rueda de prensa previa al duelo, Tua Tagovailoa, 'quarterback' de los 'fins', dijo un inducido 'Hala Madrid'. Antes había alabado las instalaciones del Metropolitano, donde tiene su cuartel general el equipo.

Como dijo Gerrit Meier, Managing Director de la NFL, el del Bernabéu, "es solo el comienzo en España, porque hemos venido para quedarnos". Esta misma semana, el Athletic anunciaba una 'Watch Party', como se denominan a las experiencias que se realizan en campos como San Mamés para seguir los partidos de la NFL. Así, el jueves 27 de noviembre se podrá seguir en pantalla gigante el partido del Día de Acción de Gracias que disputarán Detroit Lions y Green Bay Packers (19:00 horas). La cita tendrá acceso libre hasta completar el aforo. El encuentro en sí mismo es lo de menos, lo que importa es lo que hay alrededor.

Los ingresos de la NFL en 2024 fueron de 19.300 millones de euros, de largo, la competición más lucrativa, de ahí que diferentes ligas y equipos de fútbol lleven años trabajando con franquicias. En 2022, la Bundesliga firmó un acuerdo con la NFL para la disputa en el Allianz Arena de Múnich del Tampa Bay Buccaneers - Seattle Seahawks. La experiencia se convirtió en regular y, además de la ciudad bávara, Frankfurt y Berlín han acogido duelos regulares de fútbol americano. De ahí que el duelo del Bernabéu sea solo el primero de una carrera donde el Madrid ha tomado la delantera, pero en la que tendrá múltiples contendientes.