El Mecalia contiene a un mejor Elche

20-17 Mecalia - Atticgo MECALIA GUARDÉS: Sabina Mínguez, Jazmín Mendoza (2), Blazka Hauptman (2), Lorena Téllez (1), Cecilia Cacheda (4), María Palomo (1), Rosane Serrano (2), Elena Martínez (1 ), Cristina Cifuentes, Carme Castro (1), Ariana Portillo (1), Maria Sancha (5), Balzinc. ATTICGO ELCHE: Jimena Laguna (4),Lisa Oppedal, Patricia Méndez, Nicole Morales, Clara Gasco, Zaira BenÍtez (2), Esther Martin-Buro, Teresa Antón, Paola Bernabé, Vanessa Rubio (4), Lidia Bomaba (1), Rosa Leal (2), Carmen Claudino (2), Noelia Solla (2). PARCIALES: 1-3, 2-4, 5-6, 7-6, 9-8, 10-10 (descanso), 12-10, 13-11, 15-13, 17-13, 18-14, 20-17. ÁRBITROS: Albert Pérez y Daniel Toro. Excluyeron a las locales Téllez, Palomo, Portillo y Sancha y a las visitantes Claudino y Solla (2). Descalificación directa de Leal (min 41).

No ha perdido el Mecalia Guardés ningún partido oficial en lo que va de temporada. Ha arrasado en la primera eliminatoria de la EHF European Cup. En la Liga Guerreras ha consentido, como mucho, un solo empate y ante el Bera Bera, el gran favorito a todos los títulos. Era también candidato el Mecalia al liguero del año pasado, cuando se proclamó campeón de la fase regular. Fue precisamente el Atticgo Elche el que frustró ese esperado duelo final con las donostiarras. Un último siete metros hizo inútil la victoria en A Sangriña por 23-20, incapaz de compensar el 26-22 que se había producido en la ida en el play off de semifinales.

Ha sido el Elche, por tanto, el último verdugo de las de Ana Seabra. Y lo seguirá siendo de momento, pero sin duplicar esa condición. El cuadro ilicitano, que venía de sufrir un inicio irregular de Liga –había caído 15-25 contra el Rocasa, por ejemplo, en su último compromiso–, mejoró su rendimiento. Dominó, de hecho, en los primeros minutos y aguantó el tipo hasta el descanso. Luego el Mecalia tomó una ventaja que hubiera parecido corta en otras circunstancias pero que supo administrar en un partido en el que cada gol se cotizaba a precio de oro.

Cacheda, frenada en falta. / SportCoeco

Las estadísticas previas no engañaban. «Será probablemente un partido de pocos goles», habían anticipado Seabra. Su Mecalia se presentaba como la mejor defensa del torneo, con 21,7 tantos encajados de media. El segundo era el Elche, con 22. Esos promedios se han reducido incluso un poco más.

Serenidad en el arranque

Sabiendo que el encuentro iba a moverse en esos márgenes reducidos, el Mecalia Guardés exhibió su gran nivel de confianza precisamente en el inicio, cuando las visitantes se pusieron por delante 1-4. No necesito la entrenadora local ni siquiera un tiempo muerto para que su escuadra reaccionase. La maquinaria empezó a funcionar para completar un vuelco (8-6) del que el Atticgo aún se repuso al descanso (10-10).

El partido, con sólo una exclusión por cada bando en ese periodo inicial, se endureció aún más al regreso de los vestuarios –tres exclusiones sumaron las miñotas en la segunda mitad y dos exclusiones, más una descalificación directa, las levantinas–. En cualquier caso, lo que el electrónico había dejado congelado durante los diez minutos de parón fue el último empate.

Las de Seabra incrementaron su ritmo, especialmente en defensa, y adquirieron una ventaja que supieron ir consolidando dentellada a dentellada. No es la primera vez en lo que va de temporada que decantan los partidos de una manera natural y casi lógica, con el peso de su plantilla aliado con el reloj. Así que incluso pudieron disfrutar de su pequeña revancha con cierta tranquilidad en la conclusión.

