Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti, en directo
El tenista español, ya clasificado para las semifinales, se enfrenta al italiano en un duelo en el que puede certificar ser el número 1 a final del año
Redacción / EFE
Roma
El español Carlos Alcaraz, que ya tiene garantizado su acceso a las semifinales de las Finales ATP, se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti, en un duelo en el que puede certificar ser el número 1 a final del año.
Es la primera vez en la edición que Alcaraz juegue en el turno de noche en Turín, pues los dos partidos previos los disputó en el primero, no antes de las 14.00 (13.00 GMT). Musetti, en cambio, jugará su segundo duelo en este horario, después de su victoria el martes ante el australiano Álex de Miñaur.
El murciano depende de sí mismo para estar en la próxima ronda, pues apuntarse un set le garantizaría estar en semifinales independientemente del resto de resultados.
