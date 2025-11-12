Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vértigo, Magical, Unus y Esquío se imponen en la tercera jornada

Montañas de agua en Cabo Home.

Montañas de agua en Cabo Home. / Juan Caballero

R. V.

La Liga de Otoño Cíes-Rande pobló de velas la ría en una gran jornada deportiva. Cerca de 40 embarcaciones tomaron parte en la tercera prueba. Ganaron Vértigo Sailing en Solitarios y A Dos, Magical en ORC 0-3, Unus en ORC 4 y Esquío en ORC.

