Vela | Liga de Otoño
Vértigo, Magical, Unus y Esquío se imponen en la tercera jornada
La Liga de Otoño Cíes-Rande pobló de velas la ría en una gran jornada deportiva. Cerca de 40 embarcaciones tomaron parte en la tercera prueba. Ganaron Vértigo Sailing en Solitarios y A Dos, Magical en ORC 0-3, Unus en ORC 4 y Esquío en ORC.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo