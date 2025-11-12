Uribes promete «luchar» por Vigo y Valencia como sedes mundialistas

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, opinó que la final del Mundial de Fútbol 2030 debería ser en España y consideró que «el Santiago Bernabéu sería un excelente estadio», aunque la decisión la tomará la FIFA en 2029. También apostó por Vigo y Valencia como sedes mundialistas.

«Lo he dicho 80 veces. Quiero que sea en España, pero yo no decido, decide la FIFA, ¿cuándo? en 2029. ¿Cuál es el país de los tres en situación de protagonismo mayor? España, por infraestructuras, vertebración, seguridad ciudadana, orden público y eso permite que España tenga la final. Ojalá seamos finalistas también, lo vamos a defender. El Santiago Bernabéu sería un excelente estadio, pero también quiere el Barcelona y eso demuestra que hay interés», afirmó.

Ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Congreso de los Diputados, Rodríguez Uribes defendió que también figuren como sedes de la competición todas las ciudades españolas que ahora mismo quieren hacerlo, en alusión a Vigo y a Valencia, y mantuvo que la comisión interministerial constituida el verano pasado se hizo para asegurar el éxito de la celebración.

«Vamos a defender que España las tenga todas. De aquí a 2030 no sabemos si alguna ciudad puede decidir no seguir, como ocurrió con Málaga. Yo desde el principio he defendido que deben de estar todas la ciudades españolas que ahora mismo quieren, me refiero a Vigo y a Valencia. Parece que en Valencia se ha despejado el nuevo estadio de Mestalla con acuerdo del ayuntamiento. No hemos financiado ningún estadio, era condición ‘sine qua non’, y, aún así, tenemos 12 sedes que quieren estar. Hicimos un especial apoyo a Las Palmas por lo que significa la insularidad de nuestro país», dijo.

El secretario de Estado aseguró que la concesión del Mundial significa que «se confía en España» para la organización de una competición, con Portugal y Marruecos, «que representaba dos continentes y culturas diferentes».

«El fútbol como forma de proyectar diversidad cultural entre estados vecinos; entiendo que a ustedes no les va a gustar», dijo en respuesta a un diputado de Vox,a cuya formación Rodríguez Uribes reprochó pretender «volver al antiguo régimen».