Natación
Tres nadadores del Ponteareas acuden al Open de Invierno
El Campeonato de España Absoluto Open de Invierno se disputa del 13 al 16 de noviembre en la Piscina Nova de l’Escullera. Supone el tercer selectivo de cara al Campeonato de Europa de piscina corta que se celebrará en Lublin, Polonia. La cita barcelonesa reunirá a 638 deportistas de 143 clubes. El CN Ponteareas se presenta con tres nadadores. Sofía Carballo, la mejor bracista gallega, nadará en 50, 100 y 200 metros. También en 50 y 200 metros braza competirá el asturiano Jorge Lara. Iria Lemos va a defender los 50 libre, 50 y 100 mariposa.
