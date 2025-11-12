El San Ignacio brilla en el Memorial Kachelaev

El Club San Ignacio de Vigo se proclamó campeón del III Memorial Alexander Kachelaev en la categoría U17 y ha sido el segundo equipo gallego mejor clasificado en U23. El torneo, celebrado en el pabellón de Baltar, en Sanxenxo, rendía homenaje a quien fuera técnico del CGTD y seleccionador gallego durante treinta años.

El San Ignacio, que había acudido con 24 luchadores, se impuso entre los menores de edad con 207 puntos. Completaron el podio Keltoi (122), de Vila de Cruces, y San Blas (105), de Madrid. Participaron trece equipos. En U23 fueron catorce y con dominio foráneo: los madrileños AFC (140) y San Blas (115) superaron al Santiso (115). San Ignacio quedó cuarto (114).