Lucha Olímpica
El San Ignacio brilla en el Memorial Kachelaev
Victoria del club olívico en la competición U17 y cuarto puesto en la U23 en el pabellón de Baltar
El Club San Ignacio de Vigo se proclamó campeón del III Memorial Alexander Kachelaev en la categoría U17 y ha sido el segundo equipo gallego mejor clasificado en U23. El torneo, celebrado en el pabellón de Baltar, en Sanxenxo, rendía homenaje a quien fuera técnico del CGTD y seleccionador gallego durante treinta años.
El San Ignacio, que había acudido con 24 luchadores, se impuso entre los menores de edad con 207 puntos. Completaron el podio Keltoi (122), de Vila de Cruces, y San Blas (105), de Madrid. Participaron trece equipos. En U23 fueron catorce y con dominio foráneo: los madrileños AFC (140) y San Blas (115) superaron al Santiso (115). San Ignacio quedó cuarto (114).
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo