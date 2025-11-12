Previsión de pocos goles en el Mecalia Guardés-Elche

El Mecalia retoma la Liga. Hoy, el equipo miñoto recibirá al Atticgo Elche para disputar el primero de sus dos encuentros de la semana, que son también los dos últimos antes del parón mundialista. Ania Ramos, quien se torció el tobillo izquierdo en Bulgaria, se suma a la ausencia de Nerea Gil.

El Mecalia llega tras superar el reto europeo y con nota. Las de Ana Seabra no dieron opciones al HC Byala anfitrión (19-45 en la ida, 39-24 en la vuelta y 43-84 en el global). Se ha convertido así en uno de los primeros clasificados para octavos de final de la EHF European Cup. El desafío de hoy, sin embargo, es muy diferente, ante un Atticgo Elche que eliminó a las guardesas en semifinales del pasado play-off por el título liguero con un siete metros en los últimos segundos (26-22 en Elche, 23-20 en O Inferno).

El Elche llega también de jugar la eliminatoria europea de forma íntegra a domicilio, en Macedonia del Norte contra el Skopje, al que ha superado (44-35 global). En cuanto a la Liga, sin embargo, las de Joaquín Rocamora acumulan tres victorias y seis derrotas.

«Sin fijarnos en la clasificación, porque en esta Liga no tiene mucho sentido, nos enfrentamos a un equipo que sigue creciendo, con partidos mejores que otros», indica Seabra. «Sabemos la calidad que tiene el Elche».

«Queremos imponer nuestra solidez defensiva y seguir creciendo en las dinámicas y recursos ofensivos individuales y colectivos», explica la lusa. El cuadro ilicitano ha recibido 22 goles en contra de media, una cifra que solo reduce el Guardés (21,7). «Sabemos los problemas que el Elche nos puede plantear con su defensa híbrida. Será un partido seguramente con pocos goles».