Tres jugadoras y la entrenadora del Mecalia, en el Mundial

El Mecalia Guardés contará con representación en el Mundial, que tendrá lugar entre el 26 de noviembre y 14 de diciembre en cinco sedes repartidas entre Alemania y Países Bajos. Lorena Téllez realizará su debut mundialista de la mano de Cuba, que comparte el grupo G con Suecia, República Checa y Brasil. Jazmín Mendoza y Ariana Portillo jugarán con Paraguay en el grupo D, junto a Montenegro, Islas Feroe y España.

Además, la entrenadora del cuadro miñoto, Ana Seabra, se estrenará en esta cita como seleccionadora de Irán, puesto que asumió en septiembre. Hungría, Senegal y Suiza son sus rivales en el grupo B. Su ayudante en el Mecalia, Willian Ferrari, asistirá con Brasil.

Del 17 de noviembre al 8 de diciembre Blazka Hauptman participará en un campus preparatorio de las próximas citas de Eslovenia, entre las que se encuentra el play-off clasificatorio para el siguiente Mundial. El país eslavo no logró una plaza en el de este año. La guardameta Amandine Balzinc está en conversaciones para participar en una concentración similar con Francia, pero su asistencia no está todavía confirmada.