Copa del Rey
Los equipos gallegos ya esperan rival en la Copa del Rey: sigue el sorteo en directo
Celta, Dépor, Pontevedra, Ourense CF y Racing de Ferrol disputarán sus partidos de segunda ronda a principios de diciembre
Los equipos gallegos sabrán este martes sus próximos rivales en la segunda ronda de la Copa del Rey. Avanzaron el Celta, el Dépor, el Pontevedra, el Ourense CF y el Racing de Ferrol. Los partidos se celebrarán entre el martes 2 y el jueves 4 de diciembre. En estos enfrentamientos, todavía no constarán los cuatro conjuntos clasificados para la Supercopa de España, el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que participarán en la siguiente tandada de partidos, en dieciseisavos de final.
El sorteo se está celebrando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid, y emparejará a conjuntos según criterios de proximidad: norte y sur de España.