El juego sucio zancadillea al Bembrive

Cuatro años después, El Gaitero Rodiles, que afianzó su liderato este sábado, logró derrotar de nuevo en su pista al Bembrive por 4-3 (0-2 al descanso) en un partido que las viguesas tuvieron controlado hasta la expulsión de Clau con 1-3 (minuto 30). En el tiempo de ausencia de la “9”, además de las decisiones arbitrales lamentables, las viguesas perdieron el control del choque, cediendo ya toda la iniciativa a las locales.

Sí, fue otro partido extraño. Pero en este campeonato nadie regala nada. Una estrategia (saque de banda de María González para asistir a “Luca”, sola al vigilar dos rivales a Clau) puso el partido franco rápidamente. En un contragolpe, llegaba el 0-2, con perfecta definición de la capitana.

El choque entre líder provisional (Rodiles) y vigente campeón del grupo (Bembrive) pasó por tantos minutos de interés como de descontrol de ambos equipos, a veces un manojo de nervios en posesiones. Pero con el tiempo pasando sin más, el beneficiado era el Bembrive. Hasta que llegó el 1-2 en la segunda mitad. Y luego todo se desató, con la brasileña Yasmín Marcelos como epicentro de la polémica.

Todo empezó en el primer minuto de juego de la segunda mitad, con entrada de Yasmín a Clau, ni tan siquiera señalada. Al poco (min. 22), en un saque de esquina, Yasmín Marcelos se fue a por Clau y la empujó deliberadamente con ambos brazos y sin estar el balón en juego. Botado el córner, Clau la superaba por velocidad para recibir y soltar un zambombazo para el 1-3, que celebró “in your face”. Amarilla, con la brasileña reclamándola. La provocación funcionaba.

La segunda tarjeta amarilla

El Bembrive pudo cerrar el partido con un chut de zurda a bocajarro de Clau, rechazado por Irati (excelente, como Patri). Y llegó la acción definitiva. Nicolette quería llevarse el cuero, en pugna con Clau, que se tira al suelo, cae la sudamericana y los árbitros decretaban falta… y segunda amarilla. El Rodiles tenía dos minutos en superioridad (o hasta marcar) y ocurrió lo segundo al medio minuto.

Después, la locura. María lanzaba a Centeno, que se iba sola y justo al borde del área era derribada por Yasmín (siempre ella, desequilibrante con sus tretas). Los colegiados ignoraban la falta clara.

Después, ocasiones locales (Yasmín, Jane), tres palos (Ángela, Patri y Jane), respuesta de “Café” con otro lanzamiento a la madera y, a la carrera, el Rodiles empataba y ganaba a un rival que, en lo global, mereció mucha mejor suerte.