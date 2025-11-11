Fútbol sala | Segunda División Femenina
El juego sucio zancadillea al Bembrive
Rodiles aprovechó la expulsión de Clau, con provocación previa de Yasmín, para ganar al Bembrive por primera vez desde hace cuatro años
Cuatro años después, El Gaitero Rodiles, que afianzó su liderato este sábado, logró derrotar de nuevo en su pista al Bembrive por 4-3 (0-2 al descanso) en un partido que las viguesas tuvieron controlado hasta la expulsión de Clau con 1-3 (minuto 30). En el tiempo de ausencia de la “9”, además de las decisiones arbitrales lamentables, las viguesas perdieron el control del choque, cediendo ya toda la iniciativa a las locales.
Sí, fue otro partido extraño. Pero en este campeonato nadie regala nada. Una estrategia (saque de banda de María González para asistir a “Luca”, sola al vigilar dos rivales a Clau) puso el partido franco rápidamente. En un contragolpe, llegaba el 0-2, con perfecta definición de la capitana.
El choque entre líder provisional (Rodiles) y vigente campeón del grupo (Bembrive) pasó por tantos minutos de interés como de descontrol de ambos equipos, a veces un manojo de nervios en posesiones. Pero con el tiempo pasando sin más, el beneficiado era el Bembrive. Hasta que llegó el 1-2 en la segunda mitad. Y luego todo se desató, con la brasileña Yasmín Marcelos como epicentro de la polémica.
Todo empezó en el primer minuto de juego de la segunda mitad, con entrada de Yasmín a Clau, ni tan siquiera señalada. Al poco (min. 22), en un saque de esquina, Yasmín Marcelos se fue a por Clau y la empujó deliberadamente con ambos brazos y sin estar el balón en juego. Botado el córner, Clau la superaba por velocidad para recibir y soltar un zambombazo para el 1-3, que celebró “in your face”. Amarilla, con la brasileña reclamándola. La provocación funcionaba.
La segunda tarjeta amarilla
El Bembrive pudo cerrar el partido con un chut de zurda a bocajarro de Clau, rechazado por Irati (excelente, como Patri). Y llegó la acción definitiva. Nicolette quería llevarse el cuero, en pugna con Clau, que se tira al suelo, cae la sudamericana y los árbitros decretaban falta… y segunda amarilla. El Rodiles tenía dos minutos en superioridad (o hasta marcar) y ocurrió lo segundo al medio minuto.
Después, la locura. María lanzaba a Centeno, que se iba sola y justo al borde del área era derribada por Yasmín (siempre ella, desequilibrante con sus tretas). Los colegiados ignoraban la falta clara.
Después, ocasiones locales (Yasmín, Jane), tres palos (Ángela, Patri y Jane), respuesta de “Café” con otro lanzamiento a la madera y, a la carrera, el Rodiles empataba y ganaba a un rival que, en lo global, mereció mucha mejor suerte.
4. Rodiles (0+4): Irati Marín; Dani Fleitas (1), Yasmin Marcelos, Laura Ajenjo; Jane Marques (1) -cinco inicial-, Angela Guimaraes (1), María Casado, Clara Rodríguez, Patricia Díaz y Nicole Simonetti (1).
3. Bembrive FS (2+1): Patri Arruti; María González (1), Mar Fernández, Jessi Motato “Café”, Clau (1) -cinco inicial-, Lucía Casal “Luca” (1), Paola Otero, Sabela Tenreiro, María Vidal, Jessi Lores y Laura Centeno.
Árbitros: Luis Álvarez y Daniel Díaz-Faes (CTA del Principado de Asturias). Amonestaron a la local Casado, al entrenador visitante Gael Madarnas y a sus jugadoras Arruti, Centeno, Vidal, Sabela y Clau, ésta con doble amarilla (minutos 22 y 30), lo que supuso su expulsión. Obviaron penalizar la provocación previa de la brasileña Yasmín (dorsal 10) a Clau, en la acción previa al 1-3 que además acabó en la primera amarilla de la morracense por dirigirse a la brasileña tras marcar con gestos exaltados, provocadores o irrisorios tras marcar un gol”, según el acta. Luego, el árbitro reflejaría que Clau hizo falta en un “ataque prometedor” para justificar la segunda cartulina. Nada más lejos de la realidad, pues sucedió casi a la altura de la propia área del Rodiles.
Goles: 0-1 (min. 3), “Luca”. 0-2 (min. 4), María González. 1-2 (min. 22), Nicole. 1-3 (min. 22), Clau. 2-3 (min. 31), Fleitas. 3-3 (min. 37), Angela Guimaraes. 4-3 (min. 38), Jane.
Incidencias: Polideportivo municipal Manuel Busto, en Villaviciosa (Asturias). Octava jornada del grupo 1 de 2ª División.
