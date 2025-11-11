Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo

La21 Santander Media Maratón de Vigo apunta al completo

Paso por los túneles en una edición anterior.

Paso por los túneles en una edición anterior. / JOSE LORES

R. V.

La21 Santander Media Maratón de Vigo alcanzará este domingo su 27ª edición. La carrera principal, de distancia homologada, se disputará entre O Vao y As Avenidas, con el emblemático paso por los túneles de Beiramar. También se correrá desde Samil la versión apropiada, conocida como los «10.000 metros de Alejandro Gómez». Las inscripciones se cierran a medianoche de este miércoles. En ambos casos se apunta a que todas las plazas se completen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents