La21 Santander Media Maratón de Vigo apunta al completo

La21 Santander Media Maratón de Vigo alcanzará este domingo su 27ª edición. La carrera principal, de distancia homologada, se disputará entre O Vao y As Avenidas, con el emblemático paso por los túneles de Beiramar. También se correrá desde Samil la versión apropiada, conocida como los «10.000 metros de Alejandro Gómez». Las inscripciones se cierran a medianoche de este miércoles. En ambos casos se apunta a que todas las plazas se completen.