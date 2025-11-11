Atletismo
La21 Santander Media Maratón de Vigo apunta al completo
La21 Santander Media Maratón de Vigo alcanzará este domingo su 27ª edición. La carrera principal, de distancia homologada, se disputará entre O Vao y As Avenidas, con el emblemático paso por los túneles de Beiramar. También se correrá desde Samil la versión apropiada, conocida como los «10.000 metros de Alejandro Gómez». Las inscripciones se cierran a medianoche de este miércoles. En ambos casos se apunta a que todas las plazas se completen.
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Hallado el cuerpo sin vida de un hombre en la antigua nave de Pescanova de Vigo
- Vecinos de Vigo denuncian los destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo
- Ana Peleteiro se defiende de las críticas por su nueva casa