Irene Vázquez, una júnior poderosa

Crece Irene Vázquez por el dictado inevitable de la biología y la viguesa, en la contradicción de las categorías, pasa de mayor a menor con igual imperio. La pequeña de la saga viguesa, con su hermana Laura al lado en este revuelto de edades, se ha proclamado campeona de la Supercopa de España organizada en Gijón, en -57 kilos. Y lo ha conseguido recién estrenada como júnior.

Esta categoría, en judo, conjuga los 18, 19 y 20 años. Irene, en realidad, aún tiene 17. Pero las competiciones de este fin de 2025 ya le puntúan para el escalafón de 2026. Es siempre un salto áspero, convertida de repente en la más tierna de las competidoras, que además amplían su procedencia. A estas Supercopas de España acuden muchos representantes portugueses y otros extranjeros.

El compromiso tenía además un componente emocional que Irene debía gestionar. La mezcla geográfica se añade a la biográfica. Hace una semana, en el sector sénior, había perdido con Alba Ferreras; una aragonesa aunque con licencia por Asturias, que reside en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. La derrota privó a la viguesa de anticipar tiempos y acudir al Campeonato de España. Esa Alba Ferreras la aguardaba ahora en Gijón.

Un camino complicado pero impecable

Irene supo convertir el afán deportivo de revancha en la energía que necesitaba en el empinado camino previo al no figurar como cabeza de serie. Derrotó de manera consecutiva a la asturiana Noelia Rodríguez, la vasca Nahia Arregi, la extremeña Claudia Macías y la valenciana Marta Leal. Sólo quedaba la final. Y enfrente, como esperaba y a la vez deseaba, Alba Ferreras.

«Había estado a un nivel muy alto: haciendo su judo, dominando bien la manga, con continuidad pie-suelo», resume su entrenador en la Asociación Deportiva FAMU, Marcial Romero. Pero quizá ni siquiera esa solvencia había permitido pronosticar lo que sucedió a continuación.

«Irene fue superior. Le pasó por encima. Le marcó dos veces y el combate discurrió por donde ella quiso en todo momento», se enorgullece el técnico. «Su rival sólo hizo dos ataques, en los que Irene había caído la semana pasada. Los tenía clarísimos y quedaron en nada. No fue capaz de mover a Irene».

Romero no pudo acompañar a Irene a Gijón. Sí Laura Vázquez. Aunque sin sentarse, ayudó a su hermana pequeña en el calentamiento y la aconsejó desde la grada. Romero concluye: «En ese nivel de concentración, con esa agresividad, puede optar a lo que sea y ganar a cualquier competidora del mundo. Irene es técnicamente muy buena tanto en pie como en suelo. Lo que marca la diferencia es esa actitud».

Irene acudirá este fin de semana a otra Supecopa de España, en Madrid, bajo la tutela de Álvaro Muzas. Romero estará con Laura en el Grand Prix de Zagreb y dentro de tres semanas, en el Gran Slam de Abu Dhabi.