El Villalonga no da opciones al Antela

Tres puntos y una buena imagen. Eso es lo que consiguió ayer el Villalonga en el encuentro contra el Antela en San Pedro. Los celestes escalan así posiciones en la tabla y pueden mirar hacia arriba. La primera mitad fue muy igualada, con ambos equipos tratando de imponerse para acercarse al área contraria, pero apenas se registraban ocasiones claras. Sin embargo, antes de que el árbitro decretase final, un centro al corazón del área visitante finaliza con un rechace para que Óscar Martínez anote un gol fantasma que, pese a las protestas del Antela, acabó subiendo al marcador.

La segunda mitad fue de dominio claro del Villalonga. Los celestes se beneficiaron de que, apenas reanudado el juego, Romay cazó un balón a la salida de un córner para enviarlo al fondo de las mallas al segundo intento. Los visitantes cambiaron su planteamiento y comenzaron a recurrir al juego directo para reducir distancias, pero esos balones no metían en complicaciones a la zaga local. Es más, los celestes gozaron de varias ocasiones para anotar el tercero, como una de Óscar Martínez que el meta del Antela sacó de la escuadra.

Ya en el descuento, Martín se va de todos sus rivales para anotar el tercero. El Antela acabaría encontrando un penalti a favor prácticamente después del tercer tanto local. Tiago no falló el disparo para establecer el 3-1 definitivo.