Verstappen se lleva la luz y Norris, los puntos

Lando Norris remató ayer un segundo fin de semana perfecto después de México y firmó un valioso doblete en el Gran Premio de Brasil. Después de su triunfo en el sprint del sábado, el piloto de McLaren dominó de principio a fin la carrera de ayer y salió reforzado de Interlagos, consolidando su liderato a falta de tres grandes premios para que el Mundial baje el telón en Abu Dhabi.

El británico se llevó los 33 puntos en juego en Sao Paulo, pero la gloria fue para el vigente campeón Max Verstappen. Después de un fatídico sábado en el que por primera vez en cuatro años se quedó fuera en la primera ronda de clasificación, el neerlandés cambió el motor y salió desde el pit lane, culminando una soberbia remontada para terminar tercero en el podio.

No fue un gran premio propicio para Oscar Piastri, que terminó relegado al quinto puesto tras ser sancionado por una arriesgada maniobra con Antonelli y Leclerc, en la que el monegasco fue el peor parado y se vio forzado a abaldonar. Para Ferrari, el desastre fue completo, con el abandono de Hamilton y un duro golpe a sus aspiraciones al subcampeonato de constructores.

Norris ya tiene 24 puntos sobre Piastri, con 83 en juego en las tres carreras (más un sprint) que restan en el calendario. Y Verstappen, a 49, ve alejarse el sueño de la quinta corona, pero aún así volvió a demostrar que es el rey. Carlos Sainz y Fernando Alonso terminaron fuera de los puntos, decimotercero y decimocuarto, respectivamente, después de una carrera muy complicada para ambos.

Norris, imparable desde el GP de México y en pole por sexta vez esta temporada, se mostró inabordable en la salida. Antonelli, que salió al ataque con blandos, no pudo superarle y Piastri se defendió con éxito de la presión inicial de Hadjar. Alonso arrancó con neumáticos duros y tuvo problemas para calentarlos con la pista muy fría y solo 17º de temperatura ambiente. A pesar de una salida de pista en la primera vuelta, el asturiano se situó décimo, dos posiciones por delante de Sainz, que se tocó con Hamilton en la primera curva, que pudo progresar mientras el de Ferrari caía al fondo de la parrilla, con daños en el SF-25.

Max, un misil

Verstappen salió desde el pit lane con duros y dispuesto a remontar, pero tras el aparatoso accidente del brasileño Gabriel Bortoleto, al relanzarse la carrera se desató el caos. Antonelli se durmió y Piastri, muy agresivo, le lanzó un ataque demoledor con daños colaterales en Leclerc y Hamilton que le costó al australiano una sanción de 10 segundos y al inglés de cinco.

Aún así, en solo 20 vueltas y con parada incluida, forzada por un pinchazo, Verstappen había ganado ya trece posiciones y rodaba sexto. El campeón, aún lejos de cabeza, dio caza a Albon para situarse en el top cinco, con los Mercedes en su horizonte, mientras Norris mantenía su velocidad de crucero al frente de la carrera y mantuvo desde entonces un ascenso imparable hasta el podio.