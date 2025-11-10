Vallecas multiplica las sospechas sobre el Real Madrid de Xabi

Vallecas no es Anfield ni falta que le hace. Pero es tanto o más incómodo para un Real Madrid perezoso al que le cuesta remangarse cuando los partidos lo exigen. El empate ante el Rayo confirma las dudas en un equipo sin brillo ni automatismos en el que los jugadores reciben más órdenes que balones y en el que salvo Mbappé y un voluntarioso Güler, el resto de estrellas parecen estar fuera de cobertura. Mal final de ciclo, con la derrota en Liverpool y este empate, que dejan muy cuestionado el proyecto de Xabi.

Aterrizaba el Real Madrid en el barrio con cuerpo de jota tras la derrota en Anfield y los recelos de Florentino con un Xabi Alonso, al que carga en la mochila una mala gestión del vestuario, el aburguesamiento de un equipo que solo corre en partidos señalados y una propuesta futbolística inconsistente. Y con esas sospechas se plantó el Madrid en Vallecas con un once rotatorio en el que entraban Asencio y Brahim.

Arrancó el Rayo jugándole de tú a tú al Madrid, tocando en la salida y con paciencia para encontrar los espacios. Enfrente el Madrid se movía incómodo en un campo que se quedaba pequeño a Mbappé. El Madrid descargaba más por la izquierda, con Bellingham cayendo a la zona de influencia de un Vinicius picante. Y por esa misma banda, la que defendía un Carreras dubitativo, decidió atacar el Rayo. Ratiu se plantó ante Courtois en la primera gran ocasión del partido, que fue respondida rápidamente por un remate de Vinicius en área pequeña que salvó Batallas de forma milagrosa. Segundos después, Asencio desperdiciaba solo en el área un centro medido de Brahim. Pese a la constante sensación de peligro, no pasó nada más reseñable que la lesión de Pedro Díaz, que Íñigo resolvió colocando al ‘Pacha’ Espino ¡de extremo!, y la clásica enganchada de Vinícius con la afición rival.

La segunda parte amaneció más descosida y con Militao en lugar de un Huijsen lastrado por una amarilla. El paso de los minutos fue rebajando el reprix del mediocampo local y el Real Madrid comenzó a cocinar a fuego lento el triunfo. Bellingham, Arda y Mbappé disfrutaron de ocasiones que fueron aculando al Rayo a su área.

Por momentos pareció resurgir el Rayo aupado por su grada y encadenó varias contras en las que bajaron menos madridistas de los que debían. Álvaro dispuso de una ocasión clara y respondió Valverde con un hachazo que Batalla sacó como pudo. Fran Pérez y Óscar Valentín solidificaron más el juego vallecano y Ceballos le tomó el sitio a Brahim para hilvanar más la salida. Jugaban al gato y al ratón los vallecanos con los de la Castellana cuando Xabi llamó a Rodrygo. Con todo su arsenal en el césped y algo más de diez minutos por delante,

El encuentro se convirtió en un ir y venir de área en área buscando descorchar un empate más jugoso para el Rayo que para un Madrid apremiado, que se limitó a coleccionar córners. El tropiezo ahonda en las sospechas de un Madrid al que se le quedó pequeño Vallecas, donde ni Mbappé ni Bellingham ni Vinícius mostraron los galones que se les presuponen.