El Valladares, con el viento a favor para ganar al colista

El Valladares sumó tres importantes puntos para coger aire en la clasificación al ganar al colista, el Umia, en un choque que encarriló en la primera mitad aprovechando el viento a favor y que sentenció en la segunda.

Pese a todo, los vigueses tuvieron que sufrir para encadenar su segundo triunfo consecutivo en casa. Una victoria que llegó gracias a la buena actuación de la dupla formada por Varo y Souto.

De hecho, un medido balón en profundidad de Souto permitió a Varo superar en el mano a mano a Eloy para hacer el 1-0

El Umia pudo empatar pero Xabi, solo en el punto de penalti, remató a las manos de Toni. Y en la siguiente acción fue Varo el que llegó a línea de fondo para servir en bandeja el gol a Souto.

En la segunda mitad, el Umia intentó aprovechar también el viento a favor para buscar la remontada. Y, después de una serie de rechaces, Cavani sembraba de dudas la grada de A Gándara.

Pero, de nuevo aparecieron Souto y Varo para apagar el incendio al fabricar el 3-1 en una falta que sirvió el primero para que anotase el segundo.

La sentencia definitiva llegaría en otra falta lateral en la que Souto encontró esta vez a Mario en el segundo palo para hacer el definitivo 4-1.