ciclocrós | Campeonato de Europa
Toon Aerts repite título 9 años después
Arrebata la corona a Nys, que fue segundo, y el alicantino Orts acabó noveno
efe
Madrid
El belga Toon Aerts logró ayer su segundo título europeo de ciclocrós nueve años después del primero, y lo hizo tras batir en el esprint de Middelkerke (Bélgica) a su compatriota Thibau Nis en una carrera con podio íntegramente belga y que completó Joran Wyseure.
Toon Aerts, de 32 años, superó a Thibau Nys, de 22 y que defendía el título, en la recta final. Campeón de Europa en 2016, Aerts recupera el maillot estrellado nueve años después tras resistir los múltiples ataques en la parte final y ponerse líder antes de la última curva.
El ciclista de Malle cumplió dos años de suspensión por un positivo por dopaje. El alicantino Felipe Orts, subcampeón de Europa en 2024, acabó en la novena plaza.
