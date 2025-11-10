El Tomiño doblega al Lóstrego y sigue de dulce

El Tomiño FC sigue de dulce en el grupo gallego de Tercera Federación, que cumplimentó este fin de semana su séptima jornada. El equipo que dirige Jacobo Vázquez, “Coby”, sumó su sexta jornada consecutiva sin perder, al imponerse por 1-2 al Lóstrego (0-1 al descanso) en el Novo Mirador de Beade.

Un gol de Alba Baz (minuto 24), que recibió, encaró la portería y cruzó el cuero al palo largo, puso en ventaja a las tomiñesas ante un rival que se desesperó marrando ocasiones. Por ahí llegó la diferencia: el Tomiño tuvo cuatro (las marradas, de Ainara y “Tomy”) y aprovechó dos; el Lóstrego dispuso de algunas más pero solo convirtió una a balón parado.

En el segundo tiempo, Paula Vilariño firmaba el 0-2 (min. 65) de cabeza a la salida de un córner. Pero Paula Palacios recortaba en el 78, aprovechando un remate en el área pequeña tras saque de falta lateral. Y hasta ahí, porque el Tomiño se defendió con orden. El Lóstrego acumula cuatro jornadas sin ganar y sus dos últimos partidos en casa con derrota, ambos por 1-2.

Fue una jornada de color visitante. El Domaio, en su segundo partido como local, continúa sin puntuar en su campo de A Granxa.

¿Y el Celta? El líder provisional lo sigue siendo, pero ha perdido su imbatibilidad y además la derrota se produjo en A Madroa ante el Victoria CF herculino (0-1). Por segunda jornada consecutiva las viguesas contaron con “Luchi” Fernández en la convocatoria -aunque su ficha es B, Vicky Vázquez la considera habitualmente para el A céltico de 2ª Federación-, pero David Ferreiro se encontró con dos jugadoras lesionadas en el primer tiempo, lo que desbarató su plan de partido.

Las lesiones de Sara Couso (tobillo, minuto 25) y Alejandra da Silva (rodilla, min. 37) obligaron al técnico celeste a quemar dos ventanas de cambios. Luego, en un saque de esquina, llegaba el gol visitante.