Segunda derrota del Gran Peña

Se acabó la buena racha de resultados del Gran Peña. Ayer, frente al Céltica, cayó derrotado en Barreiro en un partido flojo del conjunto local, que estuvo lento en la creación de juego y perdió muchos balones.

El conjunto vigués llegaba al choque en su mejor momento de la temporada, después de sumar tres victorias consecutivas. Pero desde el inicio se vio que el Gran Peña no estaba cómodo. A pesar de comenzar dominando el balón, apenas llegaba al área rival. Eso sí, en la primera aproximación (min. 14) lograron adelantarse en el marcador con gol de Fontán, tras una preciosa acción de Fran López. Pero ni el gol dio confianza al equipo de Barreiro, que seguía con un ritmo muy lento y con imprecisiones en la salida de balón. Así, el Céltiga iba creciendo en su juego y en sus llegadas, hasta que en el minuto 34, Adrián logró empatar el partido. Y antes de que el colegiado señalase el final de la primera mitad, el conjunto visitante estuvo a punto de marcar el segundo, aprovechando un mal despeja en defensa. Se quedó en un susto.

En la segunda mitad, enseguida se adelantó el Céltiga (gol de Santi Figueroa), lo que le dio aún más confianza. Ahogaba la salida de balón del Gran Peña, que no era capaz de meterle una marcha más al juego, pero en una jugada personal de Ginto, que fue rematada por Fran López desde el punto de penalti, llegó el empate local y la esperanza de darle la vuelta al choque (2-2, min. 77). Sin embargo, la alegría duró muy poco. Nico abrió brecha en el marcador.