Reparto de puntos en el Lourambal
m. Alonso
El equipo local quería reencontrarse con la victoria, después de dos derrotas consecutivas, pero enseguida el partido se le puso cuesta arriba. En el minuto 7, el Beluso se adelantó con gol de Alex, pero quedaba mucho tiempo por delante y el Porriño trató de tomar el control. Aunque no fue fácil. Fue un choque de dominio alterno, con escasas ocasiones de gol. Así, casi al borde del descanso llegó el empate local, en un lanzamiento de falta que fue rematado de cabeza por Jaime. La segunda mitad fue muy similar. Mediada la segunda mitad, el jugador del Beluso Ortube tuvo una ocasión clara para adelantarse en el marcador, pero no acertó y después fue el Porriño el que tuvo un par de acciones para poner en peligro la meta visitante, pero ninguna se concretó. Así, a medida que avanzaba el partido, parecía que iba a finalizar con empate.
