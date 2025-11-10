La remontada se queda a medias

El Alondras logró salvar un punto, en un partido que se me complicó y micho. Los cangueses consiguieron en la segunda mitad, remontar un 0-2. A pesar del mérito de la remontada, los hombres de Rafa Villaverde, volvieron a dejar muchas dudas y carencias en su juego. La primera mitad sería de un nivel muy bajo por parte alondrista. El Boiro sin hacer mucho se ponía a los veinte minutos por delante en el marcador con un disparo de Prol, que el guardameta Brais se comía, pudiendo hacer mucho más. Sin noticias del Alondras en ataque, los visitantes aumentaban su ventaja en otro error defensivo local. Aitor Aspas mide mal y da la oportunidad a Prol de meter un centro por banda derecha, que culminaba Juanma. Seguía llegando el Boiro con relativa facilidad, ante el pasotismo cangués en defensa. Facu se topaba con la buena intervención de Brais bajo palos y Prol con el palo poco antes de irse al descanso. Seguían las llevadas al área por parte coruñesa. Juanma dispuso de dos clarísimas ocasiones, que pudieron sentenciar prácticamente el partido. Tras esas dos oportunidades, el Alondras recortaba diferencias con el tanto de Luismi, al recoger un balón suelto en el área. Dudas en el cuadro visitante en si recular o ir por el tercero, mientras los de O Morrazo, más por necesidad que por juego, no les quedaba otra que ir mínimo a por el empate. Ese empate llegó a diez para el final, tras el saque de un corner que Manufre cabeceaba a la red. Quedaba tiempo para que pasaran más cosas, pero el cansancio alondrista y la conformidad del Boiro, haría que de ahí al pitido final apenas pasaran cosas interesantes, llegándose a la conclusión con el empate a dos final.