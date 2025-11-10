Un punto amargo para el Estradense

El Estradense no pudo pasar del empate en su visita al Julio Mato, donde el Noia resistió con diez jugadores y acabó rescatando un punto de enorme mérito. Los de A Estrada llevaron el peso del partido, dominaron la posesión y generaron numerosas ocasiones, pero la falta de acierto y la buena actuación del portero local evitaron una victoria que parecía encaminada. El cuadro rojillo se marchó con la sensación de haber hecho todo para ganar, pero sin encontrar el premio del segundo gol que tanto buscó.

El conjunto visitante comenzó el encuentro con mucha autoridad. Su dominio pronto se tradujo en el 0-1, tras una gran acción individual de Dani Pedrosa, que desbordó por la derecha, aguantó ante la salida de Brais y asistió a Delgado, que marcó a placer. El tanto reflejaba la superioridad del Estradense, que controlaba el ritmo y movía el balón con criterio. Sin embargo, el Noia reaccionó rápido y, en una de sus pocas llegadas, Piñeiro remató de cabeza un centro preciso de Rachu para igualar el marcador. Poco después, el propio Piñeiro vio dos tarjetas amarillas casi consecutivas y fue expulsado, dejando al Noia con diez. Desde entonces, el Estradense acentuó su dominio y obligó al rival a replegarse, pero no logró volver a adelantarse antes del descanso.

En la segunda mitad, el equipo de A Estrada siguió mandando en el juego, moviendo el balón con paciencia e intentando abrir espacios ante un Noia cada vez más encerrado. Los rojillos acumularon llegadas, aunque la defensa local y el portero Brais estuvieron muy sólidos. Para el Estradense, Isra también resultó decisivo al detener una doble ocasión de Diego Fuentes que pudo cambiar el guion. Con el paso de los minutos, el Estradense se lanzó definitivamente a por el triunfo y Hugo Padín estrelló un disparo en la cruceta y Landeira rozó el gol con un cabezazo en el descuento. Finalmente, el marcador no se movió.