Peñarroya, nueva víctima de la crisis del Barça

Tenía el Barça una oportunidad para susurrar que lo vivido el pasado viernes frente al Real Madrid, donde encajó su novena derrota seguida frente a los blancos, fue sólo una pesadilla. Que, pese a ser una sección dejada de la mano de Dios por Joan Laporta, en el deporte siempre hay tiempo para la redención. Pero el Girona de Moncho Fernández, que sólo había ganado un partido esta temporada en la ACB y que pasaba por un momento más que irregular, fue algo así como Los Lakers de los tiempos del showtime frente a un Barcelona clavado en Fontajau como un espantapájaros (96-78).

Joan Peñarroya, que ha perdido por completo el control de un equipo mal construido desde los despachos (Juan Carlos Navarro) y bajo la connivencia del eterno directivo responsable del baloncesto (Josep Cubells), tras una matinal insoportable, se jugó los últimos minutos en Girona sin una de sus nuevas referencias, un Will Clyburn (35 años) que no anotó un solo punto en sus 19 minutos de juego (apenas tiró cinco veces).

El club, así las cosas, ya busca recambio a Peñarroya. Y lo hace pese a lo complicado del calendario –el equipo juega en Múnich el miércoles, contra el Bolonia el viernes y frente al Baskonia el domingo–, y también pese a la dificultad de encontrar un sustituto de garantías capaz de adaptarse a la situación financiera de la sección.

Xavi Pascual, quien ganara la última Euroliga del Barça hace 15 años, está en paro y esperando el visto bueno de los gerifaltes azulgrana tras su periplo en San Petersburgo. Si fuera él el elegido tendría que reducir de manera considerable su ficha.

Ha perdido el Barça ocho de sus 15 partidos esta temporada, más de la mitad. Su balance en la Liga Endesa es ya de 2-4. Y a las derrotas ya sonrojantes en el Palau frente al Lleida o al Murcia tuvo que sumarle ayer la sufrida frente al Girona, que aprovechó la defensa de papel y la nula motivación del Barcelona para montar su festival.

Peñarroya, una vez acabado el partido y aún sobre la pista y bajo la mirada desde el palco de sus capataces (allí estaban Cubells, Navarro y el director deportivo, Mario Bruno Fernández, además de los asesores Jordi Trias y Audie Norris), fue explícito al calificar la actuación de su equipo: «Inadmisible». Y cuando le cuestionaron acerca de su futuro, fue otra vez lacónico: «Nadie puede sentirse con fuerzas». Es decir, las responsabilidades, compartidas.

Ya en la sala de prensa, y después de una larga reunión con sus jugadores en el vestuario, Peñarroya fue más allá. Dejó claro que no es a él a quien hay que preguntar por su continuidad, y después de admitir la actuación «pésima» de su equipo en Fontajau, afirmó que se siente capacitado para seguir adelante (no opinan lo mismo en el palco): «Yo seguiré funcionando igual. Que no tengamos el beneplácito de mucha gente es una realidad. Pero me siento fuerte». Eso sí, incidió en que las responsabilidades son grupales: «Es un día para asumir cada uno la responsabilidad que le toca».

Uno de los que se cargará el muerto, aunque no haya jugado ni un solo minuto en la ACB (tampoco en Girona) será Miles Norris, quien será cortado en los próximos días. Aunque los problemas de la sección van mucho más allá, sobre todo atendiendo al recorte en el presupuesto de salarios deportivos de 2,5 millones de euros (27,3 millones).

Porque, sí, el Girona jugó como los ángeles anotando 15 triples (37%) y agarrando nueve rebotes más que su rival. Aunque hubo que buscar respuestas también en la parsimonia defensiva barcelonista, permitiendo que el Girona se fuera hasta los 30 puntos tanto en el primer parcial como en el tercero.