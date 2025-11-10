Paulina Buforn carga con el Porriño

24 MORVEDRE: Candelaria Cuadrado, Pinhate (4), Martina Catala, Bea Masseu, Khadija (3), Gallart, Lilly Torok (1), Rebeca López (1), María Pérez (4), Sara Palanques (4), Laura Albal, Andrea Claramonte (4), Lucía Gámez, Lucía Julve (3), Carla Zalvez. 25 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Isabella Ferrarín, Adriana Mallo (2), Zhukova (2), Carolina Bono (2), Juliana Nunes, Alicia Campo, Julia Pestana, Aitana Santomé, Zsembery (2), Adriana Rial (1), Paulina Buforn (14), Prelchi (1), Manterola (1), Lucía Laguna, Ana Palomino. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 2-3, 6-6, 8-8, 9-11, 11-11, 12-13, descanso, 14-13, 14-17, 17-17, 18-19, 21-21, 24-25.

En caso de duda: Paulina Buforn. La ibicenca sacó ayer al Conservas Orbe Zendal de una situación muy delicada en la pista del Morvedre. En este comienzo tortuoso de temporada las cosas nunca le resultan sencillas al Porriño lastrado por las lesiones que le impiden coger velocidad de crucero. Ayer el Morvedre le plantó dura batalla con una defensa más o menos ordenada y estirando la igualdad en el marcador todo lo posible para jugar con la ansiedad de un Porriño que vivió del brazo de Paulina (infalible desde los siete metros y que firmó catorce de los veinticinco goles que marcaron las de Isma Martínez).

El Porriño tuvo un par de momentos en los que pudo abrir hueco para gestionar luego la ventaja. Mediada cada una de las mitades. Pero en ambas ocasiones el Morvedre fue capaz de frenar el intento de las jugadoras del Conservas Orbe Zendal. Y el partido quedó abocado a un final angustioso en el que todo se iba a decidir en un par de jugadas, en las luces que se le encendieran a alguna de las jugadoras.

En los cinco últimos minutos entró el Porriño 22-21 abajo. Anotaron Paulina y Zhukova en los siguientes ataques para coger la mano del partido (22-23). Igualó el Morvedre, marcó Paulina y otra vez las valencianas empataron el partido con un minuto por jugar (24-24). Manu Etayo, entrenador del Morvedre, ordenó la defensa y dejó claro que lo normal es que otra vez el balón fuese a Paulina. No habían pasado ni diez segundos cuando la ibicenca se levantó para incrustar el balón en la portería. En el último ataque el Morvedre llevó el balón al extremo con facilidad para lograr el empate, pero en el mano a mano Ferrarín hizo una parada salvadora.