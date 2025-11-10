Nico Williams resuelve con un golazo

Nico Williams volvió y resolvió con un golazo el choque ante el Oviedo, un 1-0 con un extraordinario tanto del extremo , que se fue deshaciendo de los rivales que le salían al paso y batió a Eacandell con un trallazo.Una ‘delicatessen’ en el minuto 25, que abrillantó una actuación de más de media hora en la que no acusó problemás físicos.