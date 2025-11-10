Messi visita el Camp Nou: "Un lugar que extraño con el alma"

Leo Messi ha vuelto a pisar el césped del Camp Nou. En un mensaje en su cuenta de Instagram, la estrella rosarina ha causado sensación al colgar varias imágenes nocturnas de su visita al interior del estadio de Les Corts en reconstrucción. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma", escribe.

"Un lugar donde fui inmensamente feliz -continúa-, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo", anota dirigiéndose a los aficionados barcelonistas.

¿Significa esta visita que ha hecho finalmente las paces con Joan Laporta? No hay todavía versión del club o del jugador al respecto. Será material de información y especulación en las próximas horas. Casualidad o no, el paseo por las entrañas del estadio se produjo con Laporta en Vigo. Y la expedición azulgrana no regresó a la capital catalana hasta pasadas las 3 de la madrugada.

En las imágenes se ve a Messi caminando hacia el Camp Nou en obras y luego otras ya en el interior, pisando el césped, contemplando la reforma en medio de la noche, sonriendo. El estadio está iluminado. La aparición debió producirse antes o durante el partido del Barça contra el Celta.

Partido de homenaje

Messi, de 38 años, jugó un partido en EEUU en la noche del sábado, en el que anotó dos goles, y debió coger un vuelo de inmediato hacia Barcelona. Y lo primero que hizo fue regresar al lugar de tantas tardes de exhibiciones. Messi había arrastrado a Inter Miami a la semifinal de la Conferencia Este tras su victoria ante el Nashville SC (4-0).

Leo Messi se marchó del Barça cinco meses después de que Laporta regresara a la presidencia azulgrana. Al jugador le cogió por sorpresa total y se fue en un acto cargado de lágrimas y enemistado totalmente con el dirigente por lo que entendió como una traición inesperada. Desde entonces, las relaciones se han mantenido distantes y cualquier intento de reconciliación desde el entorno de Laporta ha encontrado frialdad y rechazo por parte de Messi. Ni siquiera aceptó acudir a la gala de los 125 años del club en el Liceu.

Laporta desea inaugurar el nuevo Camp Nou, cuando las obras estén terminadas, con un partido de homenaje al rosarino. Lo ha verbalizado en diferentes ocasiones, la última, el día en que las puertas del estadio se reabrieron para un entrenamiento, el pasado viernes.

Messi, el mejor jugador de la historia del club, explicita ahora en su mensaje en Instagram que le gustaría despedirse adecuadamente de los aficionados barcelonistas. Sus manifestaciones de barcelonismo han sido una constante desde que se tuvo que ir.