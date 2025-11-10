Mateo saca al Coruxo de un embrollo

Cuatrocientos cincuenta minutos después de echar a rodar el balón el campo de O Vao en competición liguera, el Coruxo logró la primera victoria ante sus aficionados. Sufrida, sí y mucho ante un rival ahogado en la clasificación, con cambio de entrenador durante la semana, y con la salvación a siete puntos.

Bernárdez intenta controlar el balón ante la presencia de varios rivales. | José Lores

Fue un partido en donde el aspecto psicológico jugó un papel fundamental. Javi Pereira, entrenador del Coruxo, reconocía en la rueda de prensa posterior al partido, que durante la semana había hablado con sus jugadores, de que el principal enemigo era el propio Coruxo. Y es que llevar cuatro partidos sin conseguir una victoria en su campo pesaba como una losa. Además, el cambio de entrenador del conjunto asturiano había echado por tierra todo el «scouting» que el cuerpo técnico había hecho sobre el rival. Un partido y muchas incógnitas por resolver para un partido importante para los dos equipos.

Javi Pereira recuperaba a Naveira para el lateral, encajando a Carlos Alonso en el doble pivote y moviendo a Añón hacia la banda, su posición natural. Por su parte, Jorge Fernández, nuevo entrenador del Lealtad, no movió demasiadas piezas con respecto a la semana pasada. El técnico, que hasta la semana pasada, ocupaba el puesto de segundo, conoce bien a su equipo, y en estos días intentó darle su aire al equipo.

De lo que no cabe duda es que el partido no fue vistoso. El Lealtad sabía bien lo que tenía que hacer, y su objetivo no era otro que hacerse fuerte en la faceta defensiva para salir con velocidad a la contra. Los dos equipos se olvidaron del centro del campo y el balón circulaba de una área a la otra sin que ninguno de los dos equipos controlaran el esférico para generar ocasiones de peligro.

A medida que pasaban los minutos, los asturianos se encontraban más cómodos en defensa. Acumulaban jugadores y no dejaba huecos por lo que entraran los jugadores del Coruxo.

Los jugadores de Javi Pereira intentaban llegar al área con centros laterales, que hacían mucho más fácil el trabajo defensivo del Lealtad, que conseguía sacar el balón sin excesivos apuros.

Las mejores ocasiones del primer tiempo llegaron en la recta final, con David Añón como protagonista. En la primera obligó a Junquera a emplearse a fondo enviando el balón a córner; y en la segunda le metió un balón al Álvaro que disparó de medio lado atrapando el guardameta asturiano.

Tras el paso por los vestuarios la situación no cambió respecto a lo visto en la primera parte. El Coruxo seguía teniendo el balón, pero en lugar de buscar algún hueco por el que entrar en el área, se limitaba a meter centros al área para que buscaran rematador. El problema no era otro que los centrales asturianos, que con altura conseguían sacar el balón sin demasiados problemas.

En esta segunda parte Alberto, portero del Coruxo, fue poco menos que un mero espectador, ya que eran los vigueses quienes tenían el balón. Sin embargo el problema era que la cabeza iba más rápida que las piernas, y el juego ofensivo de los vigueses se limitaba a balones desde las bandas a las áreas, que siempre sacaban los asturianos, no sin ciertos apuros.

A medida que se acercaba el final del encuentro, el Lealtad se fue metiendo en su área, ya que el punto que tenían era muy valioso. Pero en el tiempo añadido, un balón de Nacho Fariña a la derecha habilitó a Mateo para que con un disparo seco al segundo palo marcara el gol de la victoria.