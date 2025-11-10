Luis Rioja frustra al Betis y saca al Valencia del descenso
efe
Bilbao
Luis Rioja sacó al Valencia del descenso con un gol que sirvió para empatar un partido que el Valencia luchó hasta el final ante un Betis que vio frustrado el gol del Cucho Hernández solo 8 minutos después. El Valencia, que acumula su séptimo partido sin ganar, se marcha al parón fuera de la zona roja empatado a 10 puntos con el Girona, que marca el descenso.
