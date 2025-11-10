El líder cae en Tui con un gol de Mafi

El Tyde sigue en racha. Ayer venció, casi sobre la bocina, al Atios, líder del grupo A de la Preferente Gallega, en un partido tremendamente ajustado y de calidad. Con este triunfo, el Tyde suma siete partidos consecutivos sin perder, lo que le ha permitido escapar de la zona baja de la clasificación.

La primera parte estuvo muy igualada, con dos equipos ambiciosos, pero que no lograban crear ocasiones claras de peligro. La mejor llegó en el minuto 35 para los locales, cuando Rabadán se plantó en solitario ante el meta del Atios, pero no acertó en el remate y el balón se fue fuera.

Tras el descanso, y después de unos minutos un poco menos intensos, ambos equipos demostraron que no les valía el empate y que querían los tres puntos. El choque iba avanzando, con intensidad y buen fútbol, hasta que casi sobre el 90, Mafi sorprendió al meta Sergio con un lanzamiento desde lejos, que se le coló por debajo. Así, llegó la primera derrota del Atios de la temporada, en la jornada 10 y frente al Tyde.

Con estos tres puntos, los tudenses cogen tres puntos de ventaja sobre el descenso, y el Atios mantiene el liderato.