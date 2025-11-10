Levi da el triunfo al Choco en el último suspiro
N. Cabaleiro
El Choco quería olvidar la contundente derrota de la pasada jornada ante el Beluso (5-0) con una victoria ante un Celanova que llegaba a Santa Mariña sin conocer el triunfo en sus tres últimos compromisos.
Pese a todo, el partido empezó muy igualado hasta que los redondelanos encontraron espacio a la espalda de la defensa visitante para que Rosendo firmase el 1-0.
Pero la alegría le duró poco a los redondelanos porque Christian empataba poco después al aprovechar un rechace en una jugada a balón parado.
La segunda parte mantuvo el mismo guión aunque con el Choco llevando la iniciativa. Sin embargo, los locales tuvieron que esperar hasta el último suspiro para que Levi, en una jugada embarullada, lograse el 2-1 y dejase los tres puntos en Redondela.
- La víctima del crimen de la vieja estación de autobuses de Vigo estaba indefensa y recibió cuchilladas en cuello, tórax y costado
- Condenado un supermercado de Pontevedra por vaciar la taquilla de una trabajadora mientras estaba de baja
- Una vuelta de tuerca inesperada
- La capital del gótico gallego a solo hora y media de Vigo: un pueblo rodeado de naturaleza, tiene el primer parque temático de España y recomendado por National Geographic
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- El nuevo estadio del Betis se «cuela» en la carrera de Vigo hacia el Mundial
- El Plan del Ensanche contempla en Policarpo Sanz y García Barbón su semipeatonalización
- Proyectan dos «glampings» en Nigrán con 29 cabañas y 30 tiendas de lujo