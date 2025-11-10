Levi da el triunfo al Choco en el último suspiro

El Choco quería olvidar la contundente derrota de la pasada jornada ante el Beluso (5-0) con una victoria ante un Celanova que llegaba a Santa Mariña sin conocer el triunfo en sus tres últimos compromisos.

Pese a todo, el partido empezó muy igualado hasta que los redondelanos encontraron espacio a la espalda de la defensa visitante para que Rosendo firmase el 1-0.

Pero la alegría le duró poco a los redondelanos porque Christian empataba poco después al aprovechar un rechace en una jugada a balón parado.

La segunda parte mantuvo el mismo guión aunque con el Choco llevando la iniciativa. Sin embargo, los locales tuvieron que esperar hasta el último suspiro para que Levi, en una jugada embarullada, lograse el 2-1 y dejase los tres puntos en Redondela.