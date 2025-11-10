El Areas ejecuta en el descuento

La Cultural Areas ajustició en el descuento al Club Deportivo Moaña (1-2) gracias a un gol de Aarón que sirvió a los visitantes para culminar su remontada y mantenerse en la zona noble de la categoría, enviando a los locales a las posiciones de descenso. La escuadra que dirige Yago Yao impuso su mayor pegada en un duelo en el que quizás los moañeses fueron mejores en cuanto a juego, pero en el que el segundo clasificado de la Liga dispuso de buenas ocasiones.

La primera de ellas iba a llegar en el minuto 18 después de un primer cuarto de hora un tanto anodino, con un lanzamiento al lateral de la red tras regatear al portero local, que en el 44 hacía una buena parada para evitar un peligroso remate del Areas. En la reanudación el Moaña pareció hacerse con mayor control de la pelota, aunque con ocasiones alternas. Los visitantes erraron un mano a mano, mientras que Tielas hizo un paradón a tiro de Fraga y Mauro dispuso de dos ocasiones antes de abrir el marcador en una acción individual en la que se fue de su defensor y marcó en parábola.

Apenas cuatro minutos después una mano dentro del área moañesa era decretada como penalti, que transformó Nico en el empate. Y en el descuento, un robo de balón permitió a Aarón soltar un zapatazo para hacer el definitivo 1-2.

