Aday deja al Cambados con la miel en los labios

Aday dejó ayer con la miel en los labios al Cambados, que veía como estaba a punto de llevarse la victoria de A Cheda después de resistir las envestidas locales. Los cambadeses salieron muy bien al partido y se encontraron pronto con un gol de Seydou, que remató a la perfección un córner ejecutado por Diego Iglesias. El Polvorín se hizo con el balón a partir de ese momento y encerró a los cambadeses, con un David Conde que estuvo soberbio en algunas acciones. Los cambadeses también gozaron de alguna transición para cerrar el partido, pero perdonaron y Aday aprovechaba un rechace para establecer la igualada. Seydou tuvo la última pero no acertó.

Ficha Técnica: 1-1 Polvorín - Cambados POLVORÍN: Jorge Candal, Mateo Deán (Fran, m. 71), Hugo Díaz, Samu Vázquez, Hugo García (David, m. 81), Mariano (Samuel, m. 45), Tomás, Sergio Dacal (Hernán, m. 71), Mateo Muñoz (Arao, m. 71), Aday e Ibe. CAMBADOS: David Conde, Brais, Fran, Alberto Lago, Tava (Tico, m. 86), Rodri, Seydou, André, Noel Chaves, Diego Iglesias y Grégor (Álex Fernández, m. 86). GOLES: 0-1, m. 3: Seydou; 1-1, m. 89: Aday Árbitro: Alejandro Castro Alarcón. Amonestó a los locales Samu Vázquez, Hugo García y Hugo Díaz, así como a los visitantes David Conde, Tava y Noel Chaves.