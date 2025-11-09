El Guardés alcanza los octavos de final

39 Mecalia Atlético Guardés (20+19): Sabina Mínguez (p.), Jazmín Mendoza (2), Blazka Hauptman (1), Lorena Téllez (1), Cecilia Cacheda (3), María Palomo (3), Rosane Serrano (7), Elena Martínez (3), Cristina Cifuentes (4), Carme Castro (1), Ariana Portillo (4), María Sancha (5), Anouk Nieuwenweg (5), Ania Ramos y Amandine Balzinc (p.). 24 HC Byala (14+10): Lidiya Kovacheva (3), Nia Tsankova, Yanina Trietina (2), Sonya Bogdanova (3), Andjelina Pencheva (p.), Fatme Sali (p.), Krastina Kasabova (5), Kristina Ivanova, Madlen Torodova (3), Valeriia Arushanian (2), Reni Dimova, Melina Spasova (5) y Alia Honcharenko (1). Marcador cada cinco minutos: 3-3, 6-4, 11-8, 13-9, 16-11, 20-14, 22-15, 25-17, 31-18, 32-20, 37-22, 39-24. Árbitros: Artur Oganezov y Kaarel Raidmets. Excluyeron con dos minutos a las locales Alia Honcharenko, Lidiya Kovacheva y Nia Tsankova y a la visitante Cecilia Cacheda. Incidencias: Partido de vuelta de la tercera ronda de la EHF European Cup, disputado en el pabellón OZK Arena de Byala (Bulgaria).

El Mecalia Atlético Guardés confirmó las predicciones y superó la tercera ronda de la EHF European Cup. Las de Ana Seabra volvieron a demostrar ayer una superioridad exagerada ante el HC Byala en el encuentro de vuelta de la eliminatoria, ofreciendo un partido con el mismo juego correcto y atento de la jornada previa. Anotaron, de nuevo, todas las jugadoras de campo, destacando especialmente Rosane Serrano, con 7 goles, y Anouk Nieuwenweg, con 5, así como la defensa de la portería de Sabine Mínguez (22 paradas). El equipo miñoto se encuentra ya entre los 16 mejores de la competición, con la esperanza de llevar los octavos de final a A Sangriña para vivir el sueño europeo en compañía de su afición.

El Mecalia se creció tal como lo hiciera el sábado, pero se encontró con un Byala mucho más despierto y atento a sus propios errores. No pecaban ya las búlgaras del mismo desacierto en el lanzamiento a puerta ni llegó la sequía de goles que tanto las había lastrado el sábado, de manera que al ecuador de la primera parte, las de Ana Seabra todavía no habían conseguido despegarse (11-8, min. 15).

Peleaba ayer mucho más el club balcánico, decidido a no dar la eliminatoria por sentenciada. Sin embargo, el colchón de ventaja guardesa era muy pesado y daba facilidades a un rival al que le bastaron un par de aciertos más para alejarse en el luminoso (16-10, min. 24). Y aunque el Byala no se mantuvo pasivo, la renta no sufrió ningún cambio hasta el final de la primera parte (20-14, min. 30), con el Guardés liderando pero ante un rival que anotó en los primeros 30 minutos casi en tantas ocasiones como en el partido anterior.

Las sorpresas se terminaron de cara a la segunda mitad. Las de Ana Seabra reanudaron el encuentro con un parcial de 5-2 que certificaba su superioridad una vez más y el marcador se iba a cifras ya inasumibles para el conjunto búlgaro (25-16, min. 39).

El final del encuentro fue predecible. Aportaron, de nuevo, todas las jugadoras de campo con al menos un gol, destacando una Rosane Serrano que dirigía como central, robaba balones en el trabajo defensivo y sumaba goles importantes. Contó siete en total la joven del Guardés, que fue máxima goleadora del encuentro.

Con un juego sencillo pero seguro, el equipo miñoto volvió a agitar el marcador hasta vencer por una renta de 15 goles (39-24), más limitada que los 26 de la jornada previa pero que reflejaba, igualmente, la diferencia de nivel entre ambos equipos. El Guardés ya se encuentra entre los 16 mejores de esta competición europea y espera rival para octavos, con la esperanza de lograr el apoyo económico suficiente como para llevarlo al pabellón de A Sangriña y regalarle la misma celebración a su propia afición.