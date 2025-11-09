El Coruxo se la juega en O Vao ante el colista

Partido de necesitados, el de esta tarde en el campo de O Vao, en donde se enfentan un Coruxo que todavía no ha conseguido una victoria en su campo ante sus aficionados, y un Lealtad que aún no ha sumado una sola victoria.

Un encuentro dramático para los dos equipos en la décima jornada, y es que a pesar de estar en el primer tercio de la competición, todos los equipos comienzan a presentar sus candidaturas en el campeonato, y tanto vigueses como asturianos quieren pelear por algo más que evitar el descenso de categoría.

El Lealtad cambió de entrenador esta semana. Jorger Fernández, hasta ahora segundo, tomó las riendas del equipo, por lo que conoce bien a sus juegadores y seguro que querrá darle un aire nuevo al equipo tras cinco derrotas y cuatro empates.

Javi Pereira, entrenador del Coruxo, apuntaba tras el último entrenamiento de la semana, que «para nosotros es un partido importante. Lo tomamos como tal. Además, ellos cambiaron al entrenador, y siempre que pasan esas situaciones los jugadores dan un plus, siempre sacan un poquito más de dentro. Va a ser un partido muy complicado, lo tenemos claro, pero para nosotros es un partido muy importante porque queremos sumar, y sobre todo en casa».

Sobre el estado de sus jugadores, indicó que «la plantilla está bien, cree en la idea. De hecho hablas con ellos porque al final uno siempre piensa que igual puedes mejorar algo desde la parte cuerpo técnico, que evidentemente se puede mejorar y le pegas vueltas, pero lo que hay que hacer es seguir insistiendo. No nos podemos conformar con el hecho de jugar bien y perder o generar ocasiones de gol y perder o empatar. Tenemos que ser mejores e intentar sacar resultados».

Tanto jugadores como cuerpo técnico hacen un llamamiento a los aficionados para que acudan al campo de O Vao y animen al equipo en este importante encuentro ante un ruival directo en la lucha por la salvación.

HORA: 17 horas

CAMPO: O Vao.