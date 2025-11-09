El Celta Femxa Zorka suma y sigue

61 CELTA FEMXA ZORKA: Vizmanos (4), Rodríguez (7), Boquete (7), Kelliher (21), Menéndez (5) -cinco inicial- Cabrera (8), Bermejo (2), Vidal_(2), Martínez (2) y Thomas (3). 45 FUSTECMA NBF CASTELLÓ: Campos (8), Soler (7), Ferri (8), De Giacomo (2), Ruiz (7) -cinco inicial- Pérez (2), Basaez (6), Agyei (1), Carli (0) y Jovena (4). PARCIALES: 17-10, 12-19, 10-10 y 22-6.

El refranero español, que es muy sabio, atesora una frase de la que el Celta Femxa Zorka se apropió ayer, y es que «no hay dos sin tres». Tres victorias en siete días que, de momento le permite ser líderes de la Liga a falta que los de arriba jueguen el partido que tienen pendiente.

El de ayer no era un partido fácil a pesar de enfrentarse al colista de la competición. El agotamiento físico y mental de la última semana podía pasar una factura muy cara, y a punto estuvo de suceder.

En los primeros diez minutos de juego, el Celta Femxa Zorka jugó a un nivel muy alto. Sabía de los problemas de las levantinas bajo el aro, por lo que defendieron a un ritmo muy alto, obligando al conjunto rival a tener que jugarse la mayor parte de las acción desde la línea de 6.75. De hecho, en los primeros cinco minutos de juego, solamente fueron capaces de anotar tres puntos, gracias a una triple.

El buen trabajo defensivo no tenía la misma respuesta en el aro contrario. El equipo fallaba canasta muy fáciles y, a pesar de ello, se ponía con diez puntos de ventaja en el marcador.

Cantero rotaba a sus jugadoras más importantes y así, por ejemplo, era difícil ver juntas a Kelliher y Cabrera.

Los miedos de Cantero llegaron en el segundo cuarto. El equipo vigués se mantenía en los diez puntos de ventaja y el partido parecía controlado. Pero Castelló se dio cuenta de que el ritmo de partido lento que proponía el equipo vigués no le convenía y tras un tiempo muerto apretó más en defensa, consiguiendo recuperar varios balones para salir con velocidad a la contra, situación que las viguesas acusaron. El parcial de los últimos cinco minutos del segundo cuarto lo dice todo, 4-13 y empate a 29 al descanso.

Tras el descanso, fue el Celta Femxa Zorka quien dio un paso al frente en defensa. Durante muchos minutos lo hicieron en zona, obligando a las Castellónenses a jugársela desde lejos. Anotaron dos triples, pero sus porcentajes no eran demasiado buenos con lo que, por lo menos, se frenaba su capacidad anotadora.

Los últimos diez minutos de juego arrancaron con un Celta Femxa Zorka de nuevo metido en el partido. Era como si las viguesas hubieran dejaron para la recta final del partido la poca gasolina que les quedaba. En dos minutos, un parcial de 8-0 obligaba al técnico de Castelló a pedir sus dos tiempos muertos de forma consecutiva, ya que se le escapaba el partido de las manos.

El partido se estaba jugando desde a defensa, y ahí el Celta Femxa Zorka, a pesar del arbitraje, era mucho mejor que Castelló. Ayudado desde la grada, el equipo había dado un paso al frente en la presión, y aunque no conseguía recuperar mucho balones, sí conseguía que las levantinas lanzaran tiros forzados con un bajo porcentaje de acierto.

Al final, sufrida victoria del equipo vigués, que se va al parón de selecciones con seis victorias consecutivas, lo que le permite liderar de forma ficticia la competición. La próxima semana no habrá competición, por lo que Cristina Cantero decidió darle descanso a la plantilla hasta el próximo jueves, fecha en la que las jugadoras del Celta Femxa Zorka deberá volver al pabellón de Navia para reiniciar los entrenamientos.