ciclismo
El Vigo Rías Baixas renueva a siete corredores
REDACCIÓN
El Vigo Rías dará continuidad a su línea de trabajo en 2026, su decimocuarta temporada en la categoría Élite y Sub-23. Paula Sanmartín y Aitor Bugarín repetirán como tándem de directores deportivos de una plantilla en la que se mantendrán siete corredores.
La lista de renovaciones la encabeza por antigüedad Sergio Quevedo, que con 21 años se encamina a su cuarta temporada en la escuadra flúor. También seguirán en el equipo el salmantino Miguel Domínguez, el rosaleiro Iker Rodríguez, el manchego Álex Fajardo y el catalán Marc Lloveras.
El murciano Fran Rus García y el valenciano Vicent Izquierdo, del grupo de corredores élite, completan la lista de ciclistas que seguirán en la escuadra viguesa con la idea de mantener la buena línea de resultados.
