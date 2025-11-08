El Rubensa Indupor Porriño, asolado por las bajas

El Rubensa Indupor BM Porriño recibe al Romade, equipo canario que esta temporada nada tiene que ver con el de la pasada. Actualmente, está en medio de la tabla, con seis puntos (dos victorias, dos empates y dos derrotas), los mismos que el Porriño.

Las locales están asoladas por las bajas. A las de las últimas semanas (Aroa, Andrea, Marta y Lucía Castiñeira), se suman esta semana las dudas de Athenea y Uxía, por lo que tendrán que acudir una vez más al juvenil o al equipo de Autonómica para completar convocatoria.

El Helvetia Saeplast Cañiza no quiere bajarse del sueño que está viviendo y viaja a Palencia para enfrentarse al Guardo con la firme intención de sumar una buena victoria. Eso sí, el técnico Isma Lago pone el acento en la necesidad de gestionar bien el desplazamiento, ya que será largo y complicado por la climatología, así como en la fortaleza del Guardo como locatario.

Por su parte, la SAR afronta un partido muy complicado, ya que viaja a San Sebastián de los Reyes, para enfrentarse al Sanse. El conjunto redondelano sigue con bajas importantes, como Ángela y Goretti, que no podrán viajar. .

Por su parte, el Inelsa Solar Asmubal Meaño visitará al Leganés, en un choque complicado a tenor de lo que indica la clasificación. El técnico del conjunto de O Salnés, Juan Costas, recupera a Raquel Sineiro, que podría jugar algunos minutos, pero no contará con Sabela (motivos profesionales), Luna (estudios) y Carol Fajardo (lesionada). El Asmubal está defendiendo bien, pero los problemas están llegando en ataque.

Partidos: Rubensa Indupor Porriño-Romade (18:15, hoy), Fuentes Carrionas-Helvetia Saeplast Cañiza (20: 00 hoy), Leganés-Inelsa Solar Asmubal Meaño (18:00 hoy), Sanse-Sar Rodavigo (18:00 hoy).