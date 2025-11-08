Primera medalla para Melania Rodríguez

España sumó ayer la primera medalla en el Campeonato del Mundo de Trampolín 2025 que se celebra en Pamplona con el bronce en la categoría de doble mini tramp por equipos femenino, en una tarde dominada por Estados Unidos, que ha logrado dos oros y una plata.

Con una puntuación de 19.000, las representantes españolas Loreto Tuñón Ginés, Marta López y la ponteareana Melania Rodríguez han logrado el primer entorchado para la delegación anfitriona, en una final en la que se ha impuesto Estados Unidos (26.000), con el oro, seguido de Gran Bretaña, plata, con 23.000.

Tuñón, de 17 años, ha realizado un salto calificado con 25.000 puntos, que ha celebrado con el equipo, mientras que la vizcaína López ha hecho un desempeño similar con 24.500, que también ha felicitado el conjunto.

Pero uno de los momentos más espectaculares de la noche estaba reservado para Melania Rodríguez quien prácticamente ha clavado su ejercicio y ha logrado una puntuación 27.400, lo que ha provocado el estallido del pabellón.