| División de Honor Femenina
El Porriño, a curar sus heridas ante el Morvedre
El Conservas Orbe Zendal considera una prioridad ganar los dos partidos que restan antes del parón obligado por la disputa del Mundial
REDACCIÓN
Con el cuerpo aún magullado tras la derrota en el derbi ante el Guardés y con la enfermería aún ocupada por jugadoras importantes, el Conservas Orbe Zendal Porriño visita Sagunto para enfrentarse al Morvedre en un duelo importante para mantenerse cerca de los primeros clasificados. Bera Bera y Mecalia Guardés se han escapado en este tramo inicial de la temporada, pero el conjunto de Isma Martínez tiene el objetivo de engancharse a la pelea y sobre todo ir recomponiendo en equipo pensando en el segundo tramo de la temporada.
Faltan pocas jornadas antes de que la competición se detenga por la disputa del Mundial y la idea en Porriño es no fallar ante Morvedre y Lanzarote y marcharse al parón con el objetivo de regresar a la competición a mediados de diciembre con una marcha más que les permita hacer un buen segundo tramo de la temporada y estar en las peleas importantes. No es un año fácil para ellas ya que la plantilla ha sufrido importantes variaciones y a eso hay que añadir la colección de bajas que ha ido acumulando (sobre todo en primera línea) en estos primeros meses de campaña. Eso ha limitado sus resultados y la posibilidad de crecer.
Isma Martínez tiene la esperanza de recuperar a alguna de sus lesionadas de cara al duelo de este fin de semana aunque ayer aún tenía dudas en este sentido.
El partido ha sido programado a mediodía del domingo para ser televisado en directo por Teledeporte que le ha puesto la etiqueta del partido de la jornada.
HORA: 14:15 (mañana).
PISTA: Puerto Sagunto.
Porriñesas y guardesas ya conocen sus rivales coperos
El Mecalia Atlético Guardés y el Conservas Orbe Zendal Porriño ya saben los rivales a los que deben superar para meterse en la fase final de la Copa de la Reina de esta temporada. El conjunto miñoto se enfrentará al Morvedre, mientras que el porriñés tendrá que enfrentarse al Aula Valladolid.La eliminatoria se disputa a partido único y en ambos casos los gallegos jugarán como visitantes. Será el 4 de febrero el duelo entre guardesas y el Morvedre, la misma fecha que en principio se reserva para el duelo entre las porriñesas y las vallisoletanas en Huerta del Rey. El objetivo de ambos equipos es meterse entre esos ocho equipos que jugarán en San Sebastián la fase final de la Copa de la Reina.
