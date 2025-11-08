Melania Rodríguez, en la cima mundial

Melania Rodríguez, gimnasta ponteareana, volvió a hacer historia esta tarde y ha logrado el oro en la categoría del doble mini tramp femenino en el Campeonato Mundial de Trampolín 2025 que se celebra en Pamplona.

De esta forma, ha revalidado el entorchado que logró en el mundial anterior en Birmingham 2023, lo que la certifica como la mayor especialista en los últimos años de esta disciplina.

La gimnasta gallega ha comenzado con seguridad y contundencia la primera parte de la final, demostrando su condición de campeona al realizar un primer salto valorado en 27.600 puntos que la ha situado en la primera posición y ha pasado a la siguiente ronda reservada sólo los cuatro mejores desempeños.

Le han seguido de cerca la británica Kirsty Way, la estadounidense Kennedi Roberts y Galina Begim, de Atletas Individuales Neutrales, que han pasado también a la gran final, todas con una nota de 27.400.

La ponteareana, en el podio. / FDV

Con un público entregado, Rodríguez ha volado en su segundo salto y ha obtenido una puntuación de 26.700, una marca inalcanzable para el resto de competidoras.

Tras finalizar su ejercicio, la de Ponteareas ha celebrado por todo lo alto en medio de un Navarra Arena que ha caído en aplausos como pocas veces en este campeonato. El carisma de Melania Rodríguez (protagonista el viernes en la medalla de bronce de España por equipos) es cada día una evidencia mucho mayor.

Rodríguez, de solo 24 años con lo que se espera que su carrera sea muy larga, suma su quinta medalla mundial, y la cuarta individual, el segundo oro tras el logrado en Birmingham en el año 2023; había sido bronce en Bakú en el 2021 y plata en San Petersburgo en el 2018. Además ha logrado la victoria en los Juegos Mundiales de 2022 y en el Europeo de 2024. La única lasta de la gimnasta del Club Burgas ourensano es que su especialidad no forma parte del calendario olímpico (cosa que sí sucede con otras especialidades del trampolín). De esta manera se le cierra por ahora las puertas de conseguir el mayor éxito al que pueda aspirar un deportista.

Una vez más su victoria tiene también la carga emotiva que supone recordar a su entrenador, Pablo Hinojar, que falleció hace poco más de un año y no tuvo la oportunidad de disfrutar de los continuos éxitos de su discípula en Pontevedra.