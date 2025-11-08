El Mecalia Guardés, por la vía rápida

19 HC Byala (10+9): Lidiya Kovacheva (5), Nia Tsankova, Yanina Trietina (1), Sonya Bogdanova (1), Andjelina Pencheva (p.), Fatme Sali (p.), Krastina Kasabova (2), Kristina Ivanova, Madlen Torodova (2), Valeriia Arushanian (1), Reni Dimova, Melina Spasova (2) y Alia Honcharenko (5). 45 Mecalia Atlético Guardés (13+12): Sabina Mínguez (p.), Jazmín Mendoza (2), Blazka Hauptman (1), Lorena Téllez (5), Cecilia Cacheda (1), María Palomo (4), Rosane Serrano (3), Elena Martínez (8), Cristina Cifuentes (4), Carme Castro (1), Ariana Portillo (4), María Sancha (5), Ania Ramos (4), Anouk Nieuwenweg (3) y Amandine Balzinc (p.). Marcador cada cinco minutos: 1-1, 2-5, 4-11, 7-5, 9-18, 10-23, 11-26, 12-31, 16-33, 17-37, 18-41, 19-45. Árbitros: Artur Oganezov y Kaarel Raidmets. Excluyeron con dos minutos a las locales Valeriia Arushanian y Sonya Bogdanova y a la visitante Anouk Nieuwenweg. Incidencias: Partido de ida de la tercera ronda de la EHF European Cup, disputado en el pabellón OZK Arena de Byala (Bulgaria).

En un visto y no visto el Mecalia Guardés liquidó su estreno en la EHF European Cup al conseguir un aplastante triunfo en el partido de ida disputado en Bulgaria hoy. El HC Byala está a un nivel muy inferior al de las gallegas que lograron una renta aplastante y que hacen del partido de vuelta (15:00 horas) también en Bulgaria un puro trámite. La lesión de Ania Ramos (sufre un esguince cuya importancia hay que precisar) fue el único punto disonante en un día plácido para las guardesas.

El Byala salió a la pista ofreciendo una férrea defensa que pareció pillar desprevenido a un Guardés que había comenzado con varios errores. Un desacierto en el tiro poco característico lastró al Mecalia en aquellos primeros minutos, frenado además por varias apariciones de la guardameta Fatme Sali.

Bien entrado el primer parcial de cinco minutos, un acierto de Elena Martínez desde los siete metros supuso un cambio de ritmo, y seguido por Ania Ramos, certificó el final del bloqueo gallego y comenzó a abrir distancia. A partir de entonces, los goles guardeses se sucedieron y la renta se extendió hasta los seis goles, aprovechándose de una sequía búlgara que duró más de cinco minutos (3-9, min. 13).

Al equipo miñoto se le veía ahora cómodo sobre la pista, con todo funcionando de manera satisfactoria. Amandine Balzinc era fundamental una vez más bajo palos, y el juego de ataque se desenvolvía con soltura y con gran efectividad ahora de cara a puerta (5-11, min. 15).

Tres tiros fallidos consecutivos en las filas gallegas dieron alas a un Byala que encadenó un parcial 3-0 que llevó a Ana Seabra a solicitar el tiempo muerto, a pesar de que el luminoso demostraba una diferencia todavía bastante segura (8-15, min. 20). Los goles locales aparecían muy puntualmente, gracias a una Balzinc que sumó 17 paradas solo en esta primera mitad. El marcador gallego dobló al búlgaro de manera repetida (10-23, min. 30).

La segunda mitad siguió prácticamente la misma dinámica, si cabe con mayor superioridad guardesa todavía. La dinámica se mantuvo y Ana Seabra aprovechó la superioridad para dar descanso a algunas jugadoras y rotar a otras. Rosane Serrano salió a la pista y aportó como central, dirigiendo el juego y llegando a sumar tres goles hasta el final del partido. El desacierto local en el tiro persistió, con el mismo porcentaje del 33%, por lo que el Guardés siguió creciendo sin techo y mejoró sus propios números.