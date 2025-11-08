El Guardés arranca su aventura europea

El Mecalia Guardés comienza el sueño europeo. El equipo miñoto disputará este fin de semana la tercera ronda de la EHF European Cup que se disputará de forma íntegra en casa del HC Byala búlgaro. La ida será hoy a las 13.00 horas y la vuelta mañana a las 15.00 horas.

El Guardés trata de extender a Europa su buena racha liguera donde su comienzo de temporada está siendo impecable lo que le mantiene igualado con el Bera Bera en la primera posición. Las de Ana Seabra, que solo tienen la baja de Nerea Gil, quieren aprovechar su momento de forma para estirar su presencia en la competición.

Las de A Guarda vienen de dos semanas perfectas, con un pleno de cuatro victorias que se completó el pasado domingo con un emocionante derbi en O Porriño (21-25).

Pero aunque los números dicen que el Mecalia afronta este fin de semana con el mejor historial y pronóstico posible, en el conjunto miñoto saben perfectamente que Europa es harina de otro costal. A fin de cuentas, se trata de un rival desconocido y procedente de una tradición deportiva muy diferente a la española, al que es difícil juzgar basándose solo en sus propios números. Las jugadoras del Guardés ya entrenaron ayer por la tarde en el OZK Arena, la misma pista en la que jugarán los dos partidos.

El HC Byala se estrena en esta fase de la competición por primera vez en su historia que, aunque breve, muy exitosa. El equipo se fundó en el año 2020 y cuenta ya en su palmarés con dos campeonatos de liga en la élite RHG A obtenidos en 2022 y 2023, así como dos Copas de Bulgaria ganadas también en el mismo período.

De sus últimas actuaciones se conoce la holgada victoria final en la segunda ronda de la EHF European Cup ante el ZRD Litija lituano (28-27 en la ida, 39-27 en la vuelta) en la que destacaron de manera muy marcada algunas jugadoras como la central Lidiya Kovacheva, con 17 goles sumando ambos partidos, y la extremo derecho Valeriia Arushanian con otros 14. En la temporada actual de su liga nacional, las de Byala, dirigidas por la entrenadora ucraniana Viktoria Zhosan, dominan por ahora con soltura, habiendo firmado tres victorias en tres partidos.

Pantalla gigante

Para celebrar la ocasión y apoyar a las suyas desde casa, el Club Balonmán Atlético Guardés proyectará ambos partidos en pantalla grande en el pabellón de A Sangriña con entrada libre para todos los aficionados que quieran sumarse y vivir el sueño europeo en compañía. Junto con servicio de cantina, sorteos, merchandising y otras sorpresas, el Guardés vivirá dos jornadas festivas desde la distancia.

Ana Seabra aseguró que «tenemos muchas ganas de empezar a escribir nuevos momentos históricos para el club” aunque avisó que el HC Byala es “un oponente al que respetamos mucho, pero nuestro objetivo siempre será creer en nuestro trabajo y en la identidad que hemos ido construyendo, y sabemos que estos dos partidos son una oportunidad más para ello”.

HORA: 13:00 (hoy).

PISTA: OZK Arena.