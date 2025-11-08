El Granitos Ibéricos recibe al Ribeiro en su mejor momento

El Granitos Ibéricos Carballal, en su mejor momento tras sumar tres victorias consecutivas, se enfrenta esta tarde el Ribeiro con el objetivo de seguir sumando sensaciones y puntos. A priori se podría decir que es el rival perfecto, colista con dos puntos. Por ello, el técnico del conjunto vigués Fran González escapó de la euforia y afirmó que Ribeiro «nos va a poner las cosas muy difíciles”. Fran tendrá la baja de Xoel Martínez y, con casi total seguridad, de Samu Barciela, por gripe.

En una situación bien diferente está el Reconquista, que afronta el choque en As Travesas contra el Culleredo, después de cosechar tres derrotas seguidas. Así, parece necesario frenar esa sangría y el equipo vigués quiere hacerlo en casa. El conjunto vigués tiene entre algodones a Yeray y Alberto Hernández, que no entrenaron esta semana con lumbalgia. En el aspecto positivo, destaca la incorporación de Miguel Pousa, ex Luceros, que refuerza la plantilla.

También jugará en casa el BM Porriño, que recibe a un rival muy duro, el BM Lanzarote, tercer clasificado en Liga. Para el choque de esta tarde, tendrán las bajas de Coubas y Xacob, y la clave estará, como siempre en la defensa: “Si somos capaces de defender, tendremos nuestras opciones”, afirmó Benaches.

En el Polvorín, el Saeplast Cañiza recibirá al líder y equipo más en forma del grupo, el Valinox Novás, que llega después de hacer su partido más flojo, aunque eso no le impidió ganar el partido. El técnico del Novás, Guillermo Artime, cree que el choque de la semana pasada frente al Reconquista debe servirles para aprender.

Partidos: Granitos Ibéricos Carballal-Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal (18:00 hoy), Reconquista-Culleredo (20:00 hoy), Porriño-Lanzarote (20:30 hoy), Saeplast Cañiza-Valinox Novás (18:00 hoy).