voleibol | Superliga 2
El Club Vigo quiere resarcirse
El equipo de Diego Taboada, tras encajar la primera derrota de la temporada, trata de volver al buen camino en Bilbao
REDACCIÓN
El Club Vigo sufrió la pasada semana la primera derrota de la temporada y con la idea de olvidarla cuanto antes viaja para enfentarse esta tarde al Galdakao de Bilbao, equipo que marcha en la octava posición y que necesita el triunfo para mejorar su situación liguera.
Llegan ambos equipos con sendas derrotas en el último fin de semana, los vascos en Canarias y los vigueses, en el peor partido de la temporada, en Coia ante San Sadurniño. Tambien llegan de manera distinta ya que mientras los de Coia son cuartos aunque empatados a puntos con el primer clasificado (la igualdad está marcando este arranque de temporada), los del Pais Vasco son octavos y tratando de escapar de los puestos finales de la clasificación. El Galdakao es un conjunto que disputa por segundo año consecutivo la Superliga 2 y no quiere pasar los apuros de la temporada pasada. Para ello se reforzó con jugadores extranjeros de mucha valía y que están poniendo en apuros a su respectivos rivales. Barrios, Mac Lean o Chen-Yang son los tres extranjeros más destacados de su equipo.
Los vigueses sufren la baja de Daniel Dezuttere, con una pequeña rotura de fibras, y de Morales que por motivos laborales no podrá desplazarse. .
HORA: 18:00 (hoy).
PISTA: Urreta.
- Homicidio en la estación de autobuses de Vigo: «Llama a la Policía que mataron a Roberto, está lleno de sangre»
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La Xunta niega la jubilación a un profesor de Vigo con una depresión «irreversible» diagnosticada por tres especialistas
- Las gallinas de los corrales de 40 concellos de Galicia, confinadas para frenar la gripe aviar
- Declarar las capturas de recreo, obligatorio hasta si no se pesca
- Cinco familias demandan por acoso escolar al Compañía de María de Cangas
- Pesar en Silleda por la muerte de Vicente Dacosta a los 41 años
- El hostelero investigado por el caso del agua contaminada con sosa cáustica: «El problema vino de la botella»