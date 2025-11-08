El Club Vigo quiere resarcirse

El Club Vigo sufrió la pasada semana la primera derrota de la temporada y con la idea de olvidarla cuanto antes viaja para enfentarse esta tarde al Galdakao de Bilbao, equipo que marcha en la octava posición y que necesita el triunfo para mejorar su situación liguera.

Llegan ambos equipos con sendas derrotas en el último fin de semana, los vascos en Canarias y los vigueses, en el peor partido de la temporada, en Coia ante San Sadurniño. Tambien llegan de manera distinta ya que mientras los de Coia son cuartos aunque empatados a puntos con el primer clasificado (la igualdad está marcando este arranque de temporada), los del Pais Vasco son octavos y tratando de escapar de los puestos finales de la clasificación. El Galdakao es un conjunto que disputa por segundo año consecutivo la Superliga 2 y no quiere pasar los apuros de la temporada pasada. Para ello se reforzó con jugadores extranjeros de mucha valía y que están poniendo en apuros a su respectivos rivales. Barrios, Mac Lean o Chen-Yang son los tres extranjeros más destacados de su equipo.

Los vigueses sufren la baja de Daniel Dezuttere, con una pequeña rotura de fibras, y de Morales que por motivos laborales no podrá desplazarse. .

HORA: 18:00 (hoy).

PISTA: Urreta.