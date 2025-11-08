| División de Oro
El Carballal no puede esperar más tiempo
m.a.
En la cabeza del AD Carballal sólo está sumar la primera victoria esta tarde frente al Lleida, un equipo recién ascendido, pero que ya ha puntuado y que viene en una buena dinámica.
Las viguesas, que han estado muy cerca de puntuar en casi todos los partidos, han visto como se le escapaban entre los dedos en los instantes finales, y quieren acabar con ello ya, porque al final estas cosas pesan en el aspecto psicológico. Así, con la ayuda de su público esta tarde, y contra un equipo de la zona baja, parece la mejor opción, para comenzar a hacerse fuertes en casa. Del Lleida destaca una conocida del balonmano gallego: Caterina Casasola, exPorriño, la líder ofensiva del equipo catalán. Así, el Carballal tratará de “impedir que encuentren soluciones en ataque”
HORA: 20:15 (hoy).
PISTA: Carballal.
