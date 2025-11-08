El Bembrive acude a la pista del líder

El Bembrive FS juega este sábado la octava jornada del grupo 1 de Segunda División en Villaviciosa (Asturias). En el polideportivo municipal Manuel Busto (18:30 horas) espera a las de Gael Madarnas el Gaitero Rodiles, líder provisional e invicto después de seis triunfos y un empate, con seis puntos de ventaja sobre las viguesas. El partido podrá ser seguido ea través del canal de Youtube del Rodiles. Tras la derrota ante el Estrela, el quinteto vigués necesita de forma inmediata un resultado positivo, a fin de no perder de vista el podio, ahora a cinco puntos y, por supuesto, la zona de play-offs. A los cruces de ascenso acceden los cuatro primeros del campeonato regular y el Bembrive está alejado de ellos por cuatro puntos, ya que de la zona alta fue el único equipo que no puntuó el pasado fin de semana.