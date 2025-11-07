El San Ignacio, a por la victoria en el Memorial Kachelaev

Mañana sábado se celebra el III Memorial Alexander Kachelaev de lucha olímpica en el pabellón municipal de Baltar. De 10:00 a 14:00 se desarrollará la competición U17 y de 16.00 a 20:00, la de U23. El Club San Ignacio de Vigo desplazará a 25 deportistas y a sus entrenadores, Ángeles Álvarez, Eladio Bello y Saúl Bello. Su objetivo será revalidar el título de campeón por tercer año consecutivo.