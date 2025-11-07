Lucha olímpica
El San Ignacio, a por la victoria en el Memorial Kachelaev
El club vigués acude con 25 deportistas al Municipal de Baltar
Mañana sábado se celebra el III Memorial Alexander Kachelaev de lucha olímpica en el pabellón municipal de Baltar. De 10:00 a 14:00 se desarrollará la competición U17 y de 16.00 a 20:00, la de U23. El Club San Ignacio de Vigo desplazará a 25 deportistas y a sus entrenadores, Ángeles Álvarez, Eladio Bello y Saúl Bello. Su objetivo será revalidar el título de campeón por tercer año consecutivo.
