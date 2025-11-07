José Luis Ríos, Martín Barros y Nicolás Agra estarán en Palma

El Real Club Náutico de Palma (RCNP) acogerá del 3 al 7 de diciembre el 74 Trofeo Abanca Ciutat de Palma de Optimist, una de las regatas más antiguas y prestigiosas del calendario internacional de vela infantil. La prueba cuenta con alrededor de 300 regatistas preinscritos de 21 países, prácticamente la totalidad del aforo previsto, con la incorporación de naciones inéditas como Puerto Rico, Perú, India o Uruguay.

La edición de 2025 se presenta como la más internacional y competitiva de la última década. En la línea de salida estarán algunos de los mejores especialistas del mundo en la clase Optimist, como el campeón de España, Pablo López; la campeona de Europa, Lluc Bestard; el croata Mihael Zobec (plata en el Mundial 2025) o el defensor del título, Jan Palou.

La Federación Gallega de Vela contará con una destacada delegación en esta edición del Trofeo Abanca Ciutat de Palma, subrayando el excelente momento de la cantera gallega en la clase Optimist. El equipo convocado está integrado por los regatistas Jose Luis Ríos (RCN Vigo), Emma Pérez-Roig, Pablo Gago, Rosa Rivero y Federico Pardo (RCN Coruña); y en Sub 13, Martín Barros (MRCY Baiona) y Nicolás Agra (RCN Sanxenxo).