Un penalti en los últimos minutos salva a la Real Sociedad en Elche

Un gol de penalti anotado por Mikel Oyarzabal, a dos minutos del final, ha permitido a la Real Sociedad salvar un punto en su visita a un Elche que mantiene la imbatibilidad como local, aunque acumula ya cinco jornadas sin conocer la victoria.

Tras un primer tiempo con claras ocasiones para ambos equipos, el conjunto ilicitano logró adelantarse en el marcador en el inicio del segundo por medio del hispano uruguayo Álvaro Rodríguez, pero la Real no se rindió y encontró el empate tras una genialidad de Sadiq.

El equipo de Sarabia arrancó mejor el partido que la Real Sociedad, incómoda sin el balón. Rafa Mir abrió las hostilidades con un disparo de rosca que atrapó Remiro.

El atacante murciano, poco después, volvió a probar fortuna con un lanzamiento desde fuera del área que despejó con apuros el portero donostiarra.

Tras el arreón inicial del Elche, la Real Sociedad, poco precisa en su medio campo, intentó replicar con un juego rápido y vertical a la espalda de la defensa ilicitana.

El equipo de Sergio Francisco tuvo su primera opción en el ecuador del primer acto con un disparo de volea de Kubo que salvó con reflejos Dituro.

El partido se abrió de golpe y Rodrigo Mendoza también acarició el gol con un lanzamiento ajustado al palo. En pleno intercambio de golpes, Mir, de nuevo, dispuso de la mejor ocasión del Elche, pero su remate a contrapié en el área pequeña no encontró la portería con Remiro ya superado.

La Real no se arrugó y Gorrotxategi también probó suerte con un lanzamiento desde la frontal que se marchó fuera por centímetros.

Con el paso de los minutos, el Elche, impreciso en la salida del balón, fue perdiendo confianza y permitió a la Real Sociedad dar un paso adelante. Oyarzabal, tras una pérdida de balón del Elche, estuvo a punto de anotar el gol de la jornada con un disparo desde el centro del campo que pilló fuera del marco a Dituro.

La última acción de mérito del primer acto también tuvo el sello del delantero internacional español. Oyarzabal rompió por velocidad a la defensa local, pero su disparo cruzado lo neutralizó Dituro con una gran intervención.

La Real Sociedad se adueñó del balón en el inicio del segundo acto con Kubo como agitador de su ataque. El Elche, sin embargo, encontró el premio del gol en su primera llegada. Álvaro Rodríguez aprovechó un centro al segundo palo de Álvaro Núñez para colarse entre los defensas y batir a Remiro.

El tanto liberó al equipo ilicitano, que por momentos recuperó la profundidad y el dinamismo en su juego ante una Real desconcertada.

Sergio Francisco intentó revitalizar a su equipo con la entrada de Sadiq y Zakharyan y la Real respondió con una nueva ocasión de Aramburu, cuyo remate despejó Dituro.

El Elche desactivó la reacción de la Real monopolizando la posesión del balón y estirando sus posesiones a la espera de un contragolpe que le permitiera cerrar el partido.

Cuando más atascada estaba la Real, Affengruber, a tres minutos del final, cometió un claro penalti sobre Sadiq que Oyarzabal se encargó de transformar en el gol del empate.

El conjunto local intentó reaccionar y buscar la victoria con varias llegadas peligrosas, pero la Real Sociedad supo proteger un punto que reafirma su mejoría y su progresión clasificatoria.